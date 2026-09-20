Samsung Galaxy S27 có thể khiến người dùng thay đổi định kiến về chip Exynos

Mới đây, hình ảnh về chip Exynos 2700 mà Samsung dự kiến trang bị cho Galaxy S27 đã bị rò rỉ, giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về cấu trúc bên trong của chip này. Theo thông tin từ SemiAnalysis, Exynos 2700 sẽ được trang bị CPU 10 lõi, bao gồm 2 lõi C2 Ultra cao cấp, GPU AMD Xclipse 970 và bộ nhớ đệm cấp hệ thống (SLC) lên đến 24 MB.

Thông số phần cứng bên trong Exynos 2700 khiến con chip này rất đáng xem.

Cấu trúc lõi của Exynos 2700 khá ấn tượng, với 2 lõi C2 Ultra hoạt động ở tốc độ khác nhau: 4,24 GHz và 3,36 GHz, cùng với 4 lõi C2 Pro hoạt động ở 3,74 GHz và 2,88 GHz. Bộ nhớ SLC 24 MB hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất băng thông và giảm độ trễ, giúp tiết kiệm năng lượng trong các tác vụ AI nặng.

Exynos 2700 có thể được sản xuất trên quy trình SF2P của Samsung và hỗ trợ RAM LPDDR6, một bước tiến lớn so với LPDDR5X hiện tại. Theo dự kiến, Galaxy S27 và S27+ sẽ sử dụng chip Exynos 2700, trong khi Galaxy S27 Ultra vẫn chưa có thông tin chính thức.

LPDDR6 hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,7 Gbps, lý tưởng cho các ứng dụng di động yêu cầu băng thông cao và các tác vụ AI. Với khả năng hỗ trợ dung lượng lên đến 16 GB, chip này sẽ mang lại hiệu suất tối ưu cho các thiết bị thế hệ mới.

Galaxy S27 Ultra sẽ "bỏ lỡ" con chip cực mạnh của Samsung?

Nếu Exynos 2700 được trang bị 2 lõi C2 Ultra, đây sẽ là một sự cải tiến đáng kể so với Exynos 2600, vốn chỉ có một lõi Ultra và bộ nhớ SLC 10 MB. Việc bổ sung lõi Ultra có thể cải thiện hiệu suất cho các tác vụ CPU nặng và tăng cường khả năng đa nhiệm.

Exynos 2700 sẽ là bảng nâng cấp đáng gờm so với Exynos 2600 hiện tại.

Trong khi thông tin về Galaxy S27 vẫn đang tiếp tục được cập nhật, có vẻ như Exynos 2700 sẽ là lựa chọn chính cho Galaxy S27 và S27+. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu Galaxy S27 Ultra có sử dụng con chip "cây nhà lá vườn" của Samsung hay không. Khi mà Samsung và Qualcomm có mối quan hệ hợp tác lâu dài, việc sử dụng chip Exynos cho dòng Ultra có thể gây ra những ý kiến trái chiều từ người tiêu dùng.

Nhiều người đang mong chờ một phiên bản Galaxy S27 Ultra với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, nhưng giá thành của chip này có thể dẫn đến việc tăng giá sản phẩm. Nếu Samsung quyết định sử dụng chip Exynos, họ có thể tránh được việc tăng giá đột ngột, mặc dù đó vẫn là lý thuyết.