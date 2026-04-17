Galaxy S27 có thể mạnh hơn nhờ yếu tố ít ai để ý

Mặc dù một chiếc điện thoại được trang bị chip cao cấp thường được coi là nhanh, hiệu suất thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó có công nghệ lưu trữ. Dòng Galaxy S27 của Samsung hứa hẹn sẽ mang đến tốc độ vượt trội so với các thiết bị khác trên thị trường.

UFS 5.0 có thể chỉ xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra và Pro.

UFS là một chuẩn lưu trữ hiệu năng cao, được thiết kế cho các thiết bị yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh, độ tin cậy cao và tiết kiệm năng lượng. Hiện tại, dòng Galaxy S26 đã sử dụng chuẩn lưu trữ Universal Flash Storage (UFS) 4.0, trong khi phiên bản nâng cấp UFS 4.1 đã có mặt vào thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, Galaxy S27 dự kiến sẽ tiến xa hơn khi trở thành một trong những dòng điện thoại đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn UFS 5.0 mới.

Theo thông tin từ người rò rỉ Hàn Quốc, Lanzuk (yeux1122), do chi phí bộ nhớ tăng cao và các hạn chế về sản xuất, Samsung sẽ chỉ trang bị UFS 5.0 cho một số phiên bản nhất định của Galaxy S27. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về các mẫu, nhưng nhiều khả năng tiêu chuẩn mới này sẽ chỉ có trên dòng Galaxy S27 Ultra cao cấp và Galaxy S27 Pro. Cấu hình bộ nhớ cơ bản của Galaxy S27 có thể sẽ không thay đổi nhiều, với phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ dung lượng 128 GB, trong khi phiên bản Ultra sẽ có mức tối thiểu 256 GB.

Lợi ích của UFS 5.0

Được công bố vào cuối năm 2025, UFS 5.0 hứa hẹn sẽ mang lại tốc độ đọc/ghi tuần tự tối đa lên đến 10,8GB/giây, gần gấp đôi so với UFS 4.0. Tốc độ lưu trữ nhanh hơn sẽ cải thiện khả năng phản hồi tổng thể của điện thoại, giúp tăng tốc độ tải ứng dụng, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, tối ưu hóa việc quay video 8K và nâng cao các tính năng AI như chỉnh sửa ảnh.

UFS 5.0 là công nghệ lưu trữ mới nhất hiện nay.

Nhưng liệu người dùng có cần nâng cấp lên Galaxy S27 Ultra để được trải nghiệm UFS 5.0 hay không? Giống như nhiều nâng cấp công nghệ khác, câu trả lời cho câu hỏi này có thể là không. Dù được giới thiệu vào năm 2022 nhưng UFS 4.0 vẫn là một tiêu chuẩn mạnh mẽ.

Ngay cả khi UFS 5.0 mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất, không phải ai cũng cần nâng cấp trừ khi họ thường xuyên sử dụng thiết bị đến giới hạn. Nếu công việc hiện tại đang gây quá tải cho thiết bị của người dùng, UFS 5.0 nên là ưu tiên hàng đầu khi người dùng xem xét nâng cấp thiết bị của mình.