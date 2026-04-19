Galaxy A27 có gì khiến người dùng bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Dòng Galaxy A từ lâu đã nổi tiếng với thiết kế chậm đổi mới, đặc biệt là phần khuyết hình giọt nước đã gắn bó với các mẫu A2x trong nhiều năm. Tuy nhiên, kỷ nguyên này có vẻ như đã kết thúc với sự xuất hiện của hình ảnh CAD đầu tiên về Galaxy A27 mà các nguồn rò rỉ nổi tiếng HotEUDeals và Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) trên X đăng tải.

Theo những hình ảnh rò rỉ, Galaxy A27 đã thay thế thiết kế phần khuyết hình giọt nước bằng camera selfie dạng đục lỗ ở giữa, giúp mặt trước của máy đồng nhất với các mẫu điện thoại tầm trung và cao cấp mới hơn của Samsung. Mặc dù thay đổi có vẻ nhỏ nhưng mang lại cho chiếc điện thoại vẻ ngoài cao cấp hơn. Galaxy A27 cũng sở hữu viền mỏng hơn xung quanh màn hình phẳng 6,7 inch, làm nổi bật thiết kế hiện đại và khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm.

Mặt sau của Galaxy A27 vẫn giữ thiết kế tương tự như phiên bản trước, với cụm ba camera và đèn flash LED. Tuy nhiên, vòng camera đã được thiết kế lại, loại bỏ các vòng tròn đồng tâm của Galaxy A26, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng và tinh tế hơn. Kích thước của Galaxy A27 được ước tính khoảng 162,3 x 78,6 x 7,9mm.

Các chi tiết phần cứng khác trên sản phẩm bao gồm bố cục nút Key Island, kết hợp nút nguồn (có cảm biến vân tay) và nút tăng giảm âm lượng, cùng với cổng USB-C và loa ngoài ở phía dưới. Dự kiến, các tùy chọn màu sắc sẽ bao gồm đen và tím nhạt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những hình ảnh rò rỉ chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về kích thước và hình dạng của máy, trong khi các chi tiết nhỏ như độ rộng viền màn hình, vật liệu và màu sắc có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Đối với thông số kỹ thuật, một báo cáo trước đó cho biết Galaxy A27 sẽ trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 6 GB và camera selfie 12 MP được nâng cấp, hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng và khả năng quay video 4K. Nếu thông tin chính xác, những cải tiến này sẽ rất phù hợp với thiết kế mới gọn gàng hơn trên sản phẩm.

Hiện tại, Samsung chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho Galaxy A27, nhưng theo lịch sử, ngày ra mắt có thể không còn xa. Năm ngoái, Samsung đã ra mắt đồng thời các mẫu Galaxy A36, A56 và A26, và với việc A37 và A57 đã được bán ra, chiếc điện thoại thứ ba trong bộ ba này có thể sớm xuất hiện.