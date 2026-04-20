FC Online: NK FC thành "cựu vương" tại giải FVPL Spring 2026, nhà vô địch mới là ai?

Giải đấu FVPL Spring 2026 (FC Online Vietnam Pro League 2026) vừa chính thức khép lại vào khuya 19/4, với chức vô địch thuộc về đội FPT Polytechnic. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển này giành được ngôi vương, sau hành trình chinh phục đầy ngoạn mục.

Ba thành viên của đội giành ngôi vô địch giải đấu FC Online Vietnam Pro League 2026.

Trận chung kết năm nay quy tụ bốn đội tuyển xuất sắc, gồm NK FC - đương kim vô địch, Star Galaxy (SGLX), FPT Polytechnic và Takio (TKO). Mỗi đội đều mang đến những chiến thuật và lối chơi đặc sắc, tạo nên một mùa giải đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc.

NK FC với vị thế của nhà vô địch mùa trước, tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng phong độ ổn định dù đội hình đã có sự trẻ hóa đáng kể. Trong khi đó, Star Galaxy gây ấn tượng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Về phía Takio, đội tuyển này chứng tỏ tinh thần kiên cường khi vượt qua nhiều trận đấu căng thẳng để tiến vào vòng chung kết.

Tuy nhiên, tâm điểm của mùa giải năm nay chính là FPT Polytechnic. Bắt đầu từ nhánh thua, đội này đã có màn trình diễn xuất sắc khi lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh như NK FC, TKO và cuối cùng là SGLX trong trận chung kết để bước lên ngôi vị cao nhất. Lối chơi của họ được đánh giá cao nhờ sự kỷ luật chiến thuật cùng khả năng bùng nổ ở những thời điểm quyết định.

FVPL Spring 2026 cũng ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong thể thức thi đấu, bao gồm việc nâng cấp Chung kết tổng từ Bo5 lên Bo7, bổ sung cơ chế ban/pick cầu thủ mới và điều chỉnh số lượng thành viên đội tuyển. Những cải tiến này không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn mang lại chiều sâu chiến thuật cho các trận đấu.

Với danh hiệu tương ứng quán quân và á quân tại FVPL Spring 2026, FPT Polytechnic và SGLX sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế FC Pro Master 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Đây hứa hẹn sẽ là cơ hội để hai đội tuyển khẳng định tài năng trên đấu trường quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của thể thao điện tử Việt Nam trên bản đồ thế giới.