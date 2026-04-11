Giá bán của Galaxy Z Fold 8 vừa được tiết lộ

Khi thị trường điện thoại màn hình gập ngày càng cạnh tranh, đặc biệt là khi Apple sắp gia nhập cuộc đua, chiến lược giá của Samsung đối với Galaxy Z Fold 8 đang thu hút sự chú ý. Theo các nguồn tin mới nhất, mẫu điện thoại màn hình gập tiếp theo của hãng sẽ không tăng giá ở phiên bản tiêu chuẩn dù đi kèm hàng loạt nâng cấp về phần cứng.

Giá bán giữ ổn định, tăng nhẹ ở bản dung lượng cao

Một nguồn tin trên mạng xã hội X cho biết, Galaxy Z Fold 8 sẽ có ba phiên bản cấu hình, gồm RAM 12 GB + bộ nhớ trong 256 GB, RAM 12 GB + ROM 512 GB và RAM 16 GB + ROM 1 TB. Mức giá tương ứng được tiết lộ là 1.999 USD (khoảng 52,6 triệu đồng), 2.199 USD (khoảng 55,3 triệu đồng) và 2.499 USD (khoảng 65,8 triệu đồng).

So với thế hệ trước, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn gần như giữ nguyên giá, hai phiên bản dung lượng cao tăng khoảng 80 USD.

Mức điều chỉnh này không quá lớn, đặc biệt là khi chi phí linh kiện và công nghệ ngày càng tăng. Việc giữ giá khởi điểm ổn định giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với dòng điện thoại gập cao cấp.

Nâng cấp đáng kể về pin, hiệu năng và camera

Bên cạnh giá bán, Galaxy Z Fold 8 sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Dung lượng pin dự kiến tăng từ 4.400 mAh lên 5.000 mAh, giúp kéo dài thời gian sử dụng trong các tác vụ hàng ngày. Công suất sạc cũng được nâng từ 25W lên 45W, rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Về hiệu năng, thiết bị sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn cải thiện tốc độ xử lý và khả năng tối ưu năng lượng. Camera cũng được nâng cấp, kỳ vọng mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn so với bản tiền nhiệm.

Những thay đổi này hướng đến nhu cầu thực tế của người dùng như thời lượng pin, tốc độ sạc và hiệu năng ổn định.

Trước đó, Galaxy Z Fold 7 đã tạo bước tiến lớn với thiết kế mỏng hơn, màn hình phụ rộng hơn và nếp gấp gần như không còn rõ rệt. Galaxy Z Fold 8 sẽ tiếp tục cải tiến với công nghệ màn hình hai lớp kính, bản lề sợi carbon và trọng lượng nhẹ hơn, góp phần nâng cao độ bền và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Áp lực cạnh tranh từ iPhone Fold và thị trường

Chiến lược giữ giá của Samsung diễn ra khi Apple sẽ ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên vào cuối năm. Các thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị này có thể có giá khởi điểm từ 1.999 - 2.320 USD, phiên bản 1 TB có thể lên tới 2.900 USD (khoảng 76,3 triệu đồng).

Nếu mức giá này chính xác, Galaxy Z Fold 8 sẽ có lợi thế nhất định khi cung cấp cấu hình mạnh, pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và đi kèm camera telephoto với giá khởi điểm tương đương hoặc thấp hơn.

Dù vậy, mức giá 1.999 USD vẫn là rào cản lớn đối với nhiều người dùng. Tuy nhiên, trong phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp, đây vẫn là mức giá phổ biến. Việc Samsung không tiếp tục tăng giá sau lần điều chỉnh ở thế hệ trước cho thấy hãng đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa nâng cấp sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường.

Theo các nguồn tin, Galaxy Z Fold 8 có thể ra mắt vào tháng 7 cùng với Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Wide Fold. Điều này cho thấy Samsung đang mở rộng danh mục sản phẩm màn hình gập nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.