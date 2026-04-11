6 lý do khiến Galaxy S26 đáng mua hơn Galaxy S26 Ultra

Trong nhiều năm, xu hướng lựa chọn smartphone màn hình lớn như dòng Ultra hay Pro Max chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy các thiết bị nhỏ gọn vẫn có chỗ đứng riêng. Galaxy S26 là một ví dụ khi mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và kích thước dù không sở hữu đầy đủ tính năng của phiên bản Ultra.

1. Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng hàng ngày

Galaxy S26 tạo ấn tượng ngay từ thiết kế. Máy nhẹ, khung nhôm mang lại cảm giác chắc chắn mà không cồng kềnh. Với trọng lượng nhẹ và độ dày hợp lý, thiết bị cho phép sử dụng bằng một tay dễ dàng, thao tác thuận tiện và bỏ túi gọn gàng.

So với Galaxy S26 Ultra, sự khác biệt về kích thước thể hiện rõ trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi di chuyển nhiều. Thiết kế của Galaxy S26 gần như không thay đổi lớn, chỉ tinh chỉnh nhẹ cụm camera, mang lại cảm giác gọn gàng hơn.

2. Màn hình vừa đủ, hiển thị ổn định

Galaxy S26 sở hữu màn hình 6,3 inch, chỉ tăng nhẹ 0,1 inch so với thế hệ trước. Dù không quá lớn, màn hình vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí như xem video, lướt mạng xã hội.

Tần số quét 120Hz giúp mọi thao tác trở nên vô cùng mượt mà, độ sáng đủ cao để sử dụng ngoài trời. Màu sắc hiển thị đậm, độ tương phản tốt, đặc biệt ở các cảnh tối. Với nhiều người dùng, kích thước này được đánh giá là cân bằng giữa trải nghiệm và tính tiện dụng.

3. Hiệu năng tương đương phiên bản Ultra

Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra đều sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mang lại hiệu năng tương đồng trong sử dụng thực tế.

Thiết bị đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày như làm việc, giải trí, chụp ảnh và chơi game. Trong quá trình sử dụng, máy giữ được độ ổn định, không xuất hiện tình trạng giật lag đáng kể.

Một điểm đáng chú ý là khả năng kiểm soát nhiệt. So với các thế hệ trước, Galaxy S26 ít bị nóng hơn khi sử dụng liên tục hoặc khi quay video 4K trong thời gian dài, giúp trải nghiệm ổn định hơn.

4. Hệ thống camera quen thuộc, vẫn đáp ứng tốt

Galaxy S26 được trang bị camera chính 50 MP, camera tele 10 MP zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 12 MP, camera trước 12 MP.

Dù không có nâng cấp lớn về phần cứng, hệ thống camera vẫn cho chất lượng ổn định trong nhiều điều kiện. Ảnh chụp có màu sắc nổi bật, đặc biệt là các tông xanh và bầu trời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, màu sắc có thể được đẩy lên cao hơn thực tế.

Khả năng chụp thiếu sáng giữ được chi tiết ở mức khá dù vẫn xuất hiện nhiễu trong điều kiện ánh sáng rất yếu. Ống kính tele 3x được đánh giá hữu ích trong chụp chân dung, mang lại góc nhìn tự nhiên.

5. Tính năng AI hỗ trợ sử dụng thực tế

Samsung tiếp tục tích hợp nhiều tính năng AI trên Galaxy S26, bao gồm xóa vật thể (Object Eraser), gợi ý thông minh và các công cụ hỗ trợ thao tác nhanh. Những tính năng này không phải lúc nào cũng được sử dụng thường xuyên nhưng có thể hữu ích trong các tình huống cụ thể như chỉnh sửa ảnh hoặc tối ưu thao tác trên thiết bị.

Điểm đáng chú ý là các tính năng AI không bị giới hạn riêng cho dòng Ultra, giúp người dùng Galaxy S26 vẫn có trải nghiệm tương đương về phần mềm.

6. Hỗ trợ phần mềm dài hạn

Galaxy S26 được Samsung cam kết hỗ trợ phần mềm trong 7 năm, bao gồm cả cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật. Đây là yếu tố quan trọng với người dùng có nhu cầu sử dụng thiết bị lâu dài, giúp kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm chi phí nâng cấp.

So với Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 có mức giá thấp hơn khoảng 10 triệu đồng. Sản phẩm có giá khởi điểm chỉ 22,69 triệu đồng (bản 256GB). Nhìn chung, Galaxy S26 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ thông mà không cần đến các tính năng cao cấp hơn trên bản Ultra.