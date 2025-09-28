Apple vừa giới thiệu iPhone Air, mẫu điện thoại mỏng nhất trong lịch sử của hãng. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, danh hiệu này có thể không giữ được lâu khi iPhone Fold, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.

Ảnh minh họa

Dù chưa có tên chính thức, iPhone Fold được kỳ vọng sẽ mang đến những tính năng vượt trội, đặc biệt là độ mỏng ấn tượng. Theo thông tin từ nhà phân tích Ming Chi-Kuo, iPhone Air có độ dày 5,6mm, trong khi iPhone Fold sẽ chỉ dày từ 4,5 đến 4,8mm khi mở ra và từ 9 đến 9,5mm khi gập lại.

Điều này có nghĩa là iPhone Fold sẽ mỏng hơn iPhone Air khoảng 1mm khi sử dụng, tương đương với mức giảm 20% so với mẫu điện thoại hiện tại.

iPhone Fold có thể sẽ mỏng hơn cả iPhone Air

Sự cải tiến này không chỉ giúp iPhone Fold trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn mang lại cảm giác tương tự như các mẫu iPhone Pro hiện tại khi gập lại. Người dùng sẽ có trải nghiệm sử dụng thoải mái với một chiếc điện thoại cực kỳ mỏng khi mở ra.

Dù iPhone Air năm nay đã gây ấn tượng mạnh, nhiều người đang háo hức chờ đợi những gì mà Apple sẽ mang đến với iPhone Fold - một sản phẩm được mong đợi từ lâu trong dòng sản phẩm của hãng.