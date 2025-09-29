Xiaomi có thể sẽ thay thế Mix Fold 5 bằng Xiaomi 17 Fold

Xiaomi vẫn chưa công bố nhiều thông tin về lộ trình phát triển điện thoại gập của mình kể từ khi ra mắt Mix Fold 4 vào năm 2024. Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ mới từ XiaomiTime cho thấy hãng có thể đang chuẩn bị cho một sự thay đổi đáng chú ý.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin này, một chiếc điện thoại gập mới của Xiaomi đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI với số hiệu model 26023PN08C, mang tên mã "pecan". Điều đặc biệt ở đây là chữ "PN" trong mã model, vì dòng sản phẩm Mix Fold của Xiaomi trước đây đều sử dụng mã có chữ "PX". Ví dụ, Mix Fold 4 có mã 24072PX77C. Điều này gợi ý rằng chiếc điện thoại gập tiếp theo có thể không mang tên Mix Fold 5 hay Fold 6, mà sẽ ra mắt với tên gọi Xiaomi 17 Fold.

Thông thường, Xiaomi giới thiệu các mẫu điện thoại gập vào tháng 6, nhưng thiết bị này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 2/2026, có thể cùng thời điểm với Xiaomi 17 Ultra. Về phần cứng, thông tin rò rỉ cho thấy Xiaomi 17 Fold có thể được trang bị cảm biến chính Samsung S5KHP5 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel (OV50M), camera phụ 50 megapixel (OV50M) và camera trước 16 megapixel (OV16F). Thiết lập này tương tự như trên Mix Fold 3.

Hiện tại, Xiaomi 17 Fold chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu rò rỉ. Nếu hãng thực sự có kế hoạch ra mắt vào năm sau, nhiều thông tin chi tiết hơn có thể sẽ được tiết lộ trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.