YouTuber bị kỳ thị sau khi bỏ nghề phim người lớn

Misa là một YouTuber nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc), kênh YouTube của cô có gần 1 triệu người đăng ký. Mới đây, cô có chia sẻ trải nghiệm về việc bị từ chối cho thuê địa điểm do quá khứ làm nhà sản xuất nội dung AV (phim người lớn). Cô cho biết, ngay khi chủ nhà nghe đến hai chữ "AV", họ lập tức từ chối. Điều này khiến cô cảm thấy rằng nghề này vẫn đang phải đối mặt với nhiều định kiến xã hội.

Sau khi kết hôn năm 2022, Misa trở lại cuộc sống của một nhân viên văn phòng và dần ít xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong bài đăng mới nhất, cô chia sẻ về những trải nghiệm liên quan đến việc thuê địa điểm. Theo Misa, xã hội Đài Loan vẫn tồn tại định kiến với một số ngành nghề, trong đó quá khứ làm việc trong lĩnh vực AV có thể trở thành rào cản khi thuê bất động sản.

Misa cho biết cô gặp khó khăn khi đi thuê văn phòng.

Misa kể từng có 2 lần gặp vấn đề khi thuê địa điểm. Trong trường hợp đầu tiên, cô thay công ty tìm thuê văn phòng nhưng chủ nhà từ chối ngay sau khi biết cô từng làm YouTuber trong lĩnh vực AV.

Ở trường hợp thứ hai, địa điểm được thuê để tổ chức một hoạt động dành cho nhiều đối tượng, không liên quan đến nội dung người lớn. Tuy nhiên, chủ địa điểm vẫn từ chối cho thuê sau khi biết về quá khứ nghề nghiệp của cô.

Misa bày tỏ sự bất bình trước tình trạng này và mỉa mai rằng những người từng làm việc trong lĩnh vực AV, thậm chí chỉ giữ vai trò sản xuất, dường như còn gặp khó khăn khi thuê địa điểm hơn cả những người từng có tiền án hình sự.

Cô cũng kể rằng, một số người khi nghe đến từ “AV” lập tức hình dung cô là người có hành vi tình dục thiếu kiểm soát. Misa cho biết những định kiến này quá cực đoan và khiến cô phải thốt lên: “Biết thế trước đây đi làm lừa đảo còn hơn, ít nhất còn thuê được văn phòng”.

Xoay quanh sự việc này, dân mạng bày tỏ ngạc nhiên, cho rằng nội dung AV hiện nay đã phổ biến hơn trước nhưng quan niệm của một bộ phận chủ nhà dường như vẫn khá bảo thủ. Đáp lại, Misa cho biết sự việc cô kể thực tế chỉ xảy ra vào khoảng cuối năm ngoái.