Nữ TikToker hẹn đối thủ “ba mặt một lời" rồi bị "đụng chạm" giữa phố

Một cuộc tranh cãi trên phòng livestream TikTok bất ngờ biến thành vụ ẩu đả giữa đường phố ở quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Một phụ nữ sau khi xảy ra cãi vã với hai người đàn ông trên mạng đã rủ đối phương “ra ngoài nói chuyện”. Khi gặp mặt, người này dùng xịt tạo kiểu tóc tấn công trước, sau đó bị hai người liên thủ đánh trả.

Trang TVBS đưa tin, vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 22/9. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người phụ nữ họ Ngô (54 tuổi) mở phòng livestream trên TikTok để trò chuyện với mọi người.

Trong lúc phát trực tiếp, một người đàn ông họ Châu (37 tuổi) vào phòng trò chuyện và liên tục dùng lời lẽ xúc phạm bà Ngô. Sau đó, có một người đàn ông họ Hùng (31 tuổi) cũng tham gia cuộc tranh cãi. Không chấp nhận bị công kích, bà Ngô đáp trả gay gắt.

Ảnh minh hoạ.

Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, người đàn ông họ Châu nhận ra địa điểm livestream nằm ở khu vực đường Cảnh Bình, quận Trung Hòa nên muốn "ba mặt một lời" ngoài đời để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng biến thành xô xát. Khi hai người đàn ông xuất hiện, bà Ngô lấy một chai xịt tạo kiểu tóc và phun về phía đối phương. Sau đó, hai người đàn ông lao vào đánh bà Ngô, đồng thời sử dụng bình xịt hơi cay để phản công.

Nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Tiếng cãi vã và ẩu đả giữa đêm khuya khiến người dân xung quanh chú ý và báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người đàn ông họ Hùng bị bắt giữ, trong khi một phụ nữ họ Lý được xác định đứng gần đó và dùng điện thoại ghi hình vụ việc cũng bị đưa về đồn.

Người đàn ông họ Châu đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục liên lạc, yêu cầu người này đến trình diện và lấy lời khai để làm rõ vai trò trong vụ ẩu đả.

Bà Ngô được đưa tới bệnh viện điều trị.

Qua kiểm tra, bà Ngô bị nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe không đáng ngại.

Cảnh sát quận Trung Hòa cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng các hành vi gây thương tích và tụ tập đánh nhau. Nhà chức trách sẽ tiếp tục làm rõ diễn biến, trách nhiệm của từng người trước khi xử lý theo quy định.