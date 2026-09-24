6,5 tỷ lượt xem phim ngắn tổng tài, trùng sinh trên YouTube

Đáng chú ý, dù phim ngắn (microdrama) được thiết kế chủ yếu cho màn hình dọc của smartphone, người dùng đang xem loại nội dung này trên TV ngày càng nhiều.

Lượt xem microdrama trên TV tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2025 trong nửa đầu năm nay.

Để tận dụng xu hướng này, YouTube công bố Shorts Series, tính năng cho phép nhà sáng tạo tập hợp các video Shorts riêng lẻ thành một series có thứ tự, hình thu nhỏ tùy chỉnh và chế độ phát tuần tự.

Thay vì người xem phải tìm từng video tiếp theo trong một câu chuyện, các tập có thể được đóng gói thành một series để dễ khám phá và xem liên tục.

Tính năng được triển khai toàn cầu trên YouTube Studio dành cho nhà sáng tạo, trong khi người xem có thể sử dụng trên web, điện thoại và TV.

Cách tổ chức này đặc biệt phù hợp với microdrama, vốn dựa trên việc chia một câu chuyện thành hàng chục hoặc hàng trăm tập ngắn.

Mỗi tập thường chỉ kéo dài vài phút, diễn biến nhanh và kết thúc bằng một tình tiết bỏ lửng nhằm thúc đẩy người xem chuyển sang tập tiếp theo.

“Ngay cả trước khi có công cụ này, các studio sản xuất microdrama đã đạt được thành công lớn trên YouTube. Hy vọng công cụ mới sẽ giúp trải nghiệm của người xem với những nội dung này tốt hơn nữa”, Kurt Wilms, Giám đốc cấp cao phụ trách sản phẩm tại YouTube, nói với các phóng viên bên lề sự kiện Made on YouTube hôm 23/9.

Sự gia tăng lượt xem trên TV cho thấy ranh giới giữa video ngắn trên điện thoại và chương trình truyền hình nhiều tập đang trở nên khó phân biệt hơn.

Người dùng vẫn có thể bắt đầu xem một video theo cách họ lướt Shorts, nhưng giờ đây có thể tiếp tục theo dõi cả một câu chuyện trên màn hình lớn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh microdrama trở thành một thị trường ngày càng lớn, dù cốt truyện chỉ xoay quanh tổng tài, trùng sinh, trả thù...

Theo hãng phân tích Omdia, thị trường microdrama toàn cầu đạt 11 tỷ USD doanh thu năm 2025 và có thể lên 14 tỷ USD trong năm 2026. Riêng Mỹ dự kiến đóng góp khoảng 1,5 tỷ USD.

Dữ liệu sử dụng điện thoại của Omdia cũng cho thấy sức hút của định dạng này. Người dùng ReelShort tại Mỹ dành trung bình 35,7 phút mỗi ngày cho ứng dụng vào cuối năm 2025, nhiều hơn thời gian người dùng dành cho Netflix, Prime Video hay Disney+ trên thiết bị di động.

Sức hấp dẫn của microdrama nằm một phần ở chi phí sản xuất tương đối thấp và tốc độ triển khai nhanh.

Các nhà sản xuất có thể thử nghiệm nhiều câu chuyện, liên tục sử dụng các tình tiết gây tò mò và nhanh chóng đầu tư thêm vào những nội dung thu hút người xem.

Không chỉ các nền tảng chuyên về phim ngắn tham gia thị trường. Peacock của NBCUniversal đã ra mắt các microdrama dọc đầu tiên trong mùa hè, trong khi WEBTOON phát hành sáu series người đóng chuyển thể từ các webcomic nổi tiếng.

Các chương trình như The Daily Show và The Tonight Show cũng thử nghiệm những tiểu phẩm định dạng dọc mang màu sắc hài hước.

YouTube trước đó cũng bắt đầu thử nghiệm nội dung dạng này thông qua các chương trình do nhà sáng tạo thực hiện, trong đó có I Acted in a Microdrama của HopeScope, gồm các video Shorts dài khoảng 60 giây.

Việc lượt xem trên TV tăng 90% không có nghĩa người dùng đang rời bỏ smartphone để chuyển sang xem microdrama trên TV.

Tuy nhiên, con số này cho thấy microdrama đang đi theo hướng từ một hình thức giải trí dành cho màn hình nhỏ thành một định dạng nội dung đa nền tảng.

Với Shorts Series, YouTube đang cố biến lợi thế của video ngắn - khả năng thu hút người xem nhanh và phân phối rộng - thành một trải nghiệm gần với truyền hình nhiều tập hơn.