Bức ảnh Messi tắm cho Yamal 19 năm trước gây sốt MXH

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal bất ngờ được chia sẻ trở lại khi cả hai cùng tạo dấu ấn tại World Cup 2026. Một bên là Messi – biểu tượng vĩ đại của bóng đá Argentina, bên kia là Yamal – cầu thủ 19 tuổi đầy triển vọng của bóng đá Tây Ban Nha. Sự đối lập giữa hai thế hệ khiến bức ảnh này tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng.

Bức ảnh chụp Messi và Yamal cách đây 19 năm

Được biết, hình ảnh Messi bế và tắm cho Yamal được chụp vào năm 2007, cách đây 19 năm. Khi đó, Lamine Yamal mới chỉ là một em bé 6 tháng tuổi, còn Messi mới 20 tuổi.

Ở thời điểm ấy, Messi đã được người hâm mộ Barcelona chú ý như một tài năng đặc biệt, nhưng anh vẫn chưa trở thành biểu tượng toàn cầu như ngày nay. Còn Yamal, không ai ngờ cậu bé tắm trong chiếc chậu nhựa sau này trở thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal cách đây 19 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Khoảnh khắc này không phải là một sự sắp đặt hay một hình ảnh quảng bá bóng đá, mà xuất phát từ một chiến dịch từ thiện của Barcelona.

Vào mùa thu năm 2007, Barcelona phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và tờ báo thể thao địa phương Diario Sport thực hiện một bộ lịch từ thiện.

Chương trình tổ chức một cuộc bốc thăm dành cho các gia đình có con nhỏ, trong đó người chiến thắng sẽ có cơ hội chụp ảnh cùng một cầu thủ Barcelona tại sân vận động Camp Nou.

Gia đình của Lamine Yamal khi đó sinh sống tại khu vực Mataró (Barcelona), đã may mắn trúng giải. Mẹ của Yamal, bà Sheila Ebana cũng xuất hiện trong một số bức ảnh của buổi chụp.

Người được chọn để chụp ảnh cùng em bé Yamal hôm đó chính là Lionel Messi.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người thực hiện bộ ảnh này từng chia sẻ rằng, Messi lúc đó khá bối rối khi phải tương tác với một em bé sơ sinh.

"Messi là một người khá hướng nội, rất nhút nhát. Anh ấy bước ra khỏi phòng thay đồ và đột nhiên thấy mình ở một phòng khác, với một chiếc chậu nhựa đầy nước cùng một em bé bên trong. Ban đầu anh ấy thậm chí không biết cách bế em bé”, Joan Monfort chia sẻ.

Vào thời điểm đó, không ai trong số những người có mặt có thể tưởng tượng rằng hai nhân vật trong bức ảnh này sau gần 20 năm sẽ trở thành hai trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc này được chụp trong một bộ ảnh từ thiện.

Từ một bức ảnh vô danh đến biểu tượng của sự chuyển giao thế hệ

Trong nhiều năm, bức ảnh này gần như không được chú ý. Chỉ đến năm 2024, khi Yamal bùng nổ tại Euro 2024 và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu, hình ảnh Messi và Yamal trước đây mới bất ngờ được đào lại.

Điều khiến bức ảnh trở nên đặc biệt là sự trùng hợp khó tin giữa hai thế hệ bóng đá. Năm 2007, Messi chỉ là tài năng trẻ đang trên hành trình khẳng định tên tuổi, còn Yamal mới chỉ là một em bé vài tháng tuổi. Gần 20 năm sau, cậu bé trong vòng tay Messi đã trở thành một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất thế giới.

Nhiều cổ động viên gọi vui đây là "khoảnh khắc chuyển giao thế hệ", thậm chí ví von rằng Messi đã "trao lại ngọn đuốc" cho đàn em. Ở tuổi 19, Yamal trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đang được kỳ vọng trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ tiếp theo của bóng đá thế giới.

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal vì thế không chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội, mà còn trở thành biểu tượng cho sự tiếp nối giữa hai thời đại của bóng đá.