Samsung ra mắt Trợ lý sức khỏe tích hợp trí tuệ nhân tạo

Samsung đã chính thức ra mắt Trợ lý Sức khỏe, được hãng gọi là "trợ lý sức khỏe cá nhân tích hợp đầy đủ đầu tiên được hỗ trợ bởi AI". Hiện ứng dụng này đang được thử nghiệm beta cho người dùng Samsung Health đủ điều kiện tại Mỹ.

Samsung cho hay, Trợ lý Sức khỏe sẽ giúp người dùng đạt được các mục tiêu về sức khỏe và thể chất bằng cách kết hợp dữ liệu sức khỏe quan trọng với những thông tin chi tiết. Đồng thời, trợ lý sẽ đặt câu hỏi về sức khỏe của người dùng và "tiếp cận các hướng dẫn và khuyến nghị sức khỏe cá nhân hóa, phong phú".

Ảnh minh họa.

Trợ lý Sức khỏe kết nối thông tin sức khỏe của người dùng từ "5 trụ cột của sức khỏe" của Samsung Health - giấc ngủ, hoạt động, dinh dưỡng, chánh niệm và các chỉ số sinh học và chuyển đổi dữ liệu thành "những thông tin chi tiết có ý nghĩa, có thể hành động, đồng thời giải thích cách mỗi biến số ảnh hưởng đến các biến số khác".

Trợ lý Sức khỏe sẽ xác định các mô hình và tín hiệu mà người dùng có thể bỏ lỡ, cung cấp "các khuyến nghị chất lượng cao đã được xác nhận bởi một nhóm các bác sĩ và huấn luyện viên sức khỏe được chứng nhận".

Trong tương lai, Trợ lý Sức khỏe sẽ "khám phá việc huấn luyện để giúp người dùng đạt được mục tiêu của họ thông qua thay đổi hành vi và một loạt các dịch vụ rộng hơn có sẵn trong Samsung Health, chẳng hạn như quản lý cân nặng".

Ứng dụng cũng sẽ sử dụng Công cụ Dữ liệu Cá nhân làm bối cảnh để cung cấp "các phản hồi được cá nhân hóa cao, nhạy cảm với lịch trình và sở thích của người dùng".

Ảnh minh họa.

Tiến sĩ Hon Pak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng nhóm Sức khỏe Kỹ thuật số của Samsung, cho biết: