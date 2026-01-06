Galaxy S26 Ultra sẽ là flagship giá phải chăng duy nhất của năm 2026?

Hiện tại, đa số tin đồn đều khẳng định giá smartphone cao cấp sẽ ngày càng leo thang. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, Samsung sẽ giữ nguyên giá bán dòng Galaxy S26, bao gồm cả Galaxy S26 Ultra. Nếu điều này trở thành sự thật, Galaxy S26 Ultra có thể trở thành chiếc flagship hiếm hoi của năm 2026 vẫn giữ được mức giá “dễ thở”, đặc biệt khi Apple được cho là đang chuẩn bị những đợt tăng giá đáng kể.

Giá không đổi nhưng thiết kế quen thuộc, liệu có đáng?

Theo các báo cáo mới nhất, Samsung dự kiến áp dụng lại khung giá đã duy trì từ thời Galaxy S23. Cụ thể, Galaxy S26 tiêu chuẩn có thể khởi điểm khoảng 799 USD (khoảng 20,99 triệu đồng), bản Galaxy S26 Plus ở mức 999 USD (khoảng 25 triệu đồng) và Galaxy S26 Ultra khoảng 1.299 USD (khoảng 34,1 triệu đồng). Xét trên bề mặt, đây là một tin rất tích cực, nhất là khi giá cả hàng hóa nói chung đều tăng theo từng tháng, còn smartphone cao cấp thì ngày càng đắt đỏ.

Galaxy S25 Ultra.

Tuy nhiên, phản ứng của người dùng không hoàn toàn đồng thuận. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc “đóng băng” giá bán sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu Galaxy S26 tiếp tục mang thiết kế tương tự Galaxy S25 và thậm chí là Galaxy S24. Lập luận này không sai bởi các tin rò rỉ đều cho thấy Samsung sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên dòng Galaxy S26.

Dẫu vậy, khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh, việc giữ nguyên giá bán không hề đơn giản và có thể là một nước đi mang tính chiến lược dài hơi.

Vì sao “đóng băng” giá bán lại là nước cờ chiến lược?

Bức tranh toàn cảnh của thị trường năm 2026 cho thấy áp lực chi phí đang gia tăng. Nhiều nguồn tin cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt RAM, giá các linh kiện quan trọng như bộ nhớ và vi xử lý tiếp tục tăng. Thông thường, những chi phí này sẽ được chuyển thẳng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá sản phẩm.

Nếu các hãng khác buộc phải điều chỉnh giá để bảo toàn lợi nhuận, việc Samsung chấp nhận “gánh” chi phí và giữ nguyên mức giá bán lại trở thành một chiến lược tấn công thầm lặng. Galaxy S26 khi đó sẽ nổi lên như một lựa chọn an toàn giữa “cơn bão” tăng giá của thị trường flagship.

Đặc biệt, nhiều tin đồn cho rằng Apple có thể trì hoãn phát hành iPhone 18 tiêu chuẩn sang tận mùa xuân năm 2027. Điều đó đồng nghĩa với việc cuối năm 2026, Apple có thể chỉ tung ra các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một chiếc iPhone Fold với giá rất cao.

Dòng iPhone 17.

Trong kịch bản đó, phân khúc flagship dưới 25 triệu đồng gần như bị bỏ trống. Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus giữ nguyên giá sẽ trở thành lựa chọn gần như duy nhất cho người dùng muốn sở hữu smartphone cao cấp đời 2026 mà không phải chi trả mức giá “Pro”.

Đổi mới không chỉ nằm ở thiết kế

Một trong những phàn nàn lớn nhất xoay quanh Galaxy S26 Ultra là “thiếu đổi mới”. Tuy nhiên, việc một chiếc điện thoại giống thế hệ trước không đồng nghĩa với việc chúng không có cải tiến đáng giá.

Các thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ tập trung nâng cấp những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày: hệ thống camera tele mới - đem lại ảnh zoom tốt hơn, vi xử lý thế hệ mới - giúp cải thiện thời lượng pin, màn hình sáng hơn, hiệu quả năng lượng tốt hơn.

Những nâng cấp này có thể không hào nhoáng như màn hình gập hay thiết kế trong suốt nhưng chúng mang tính thực dụng cao. Việc cải thiện camera, pin và màn hình trong khi vẫn giữ được độ mỏng và giá bán ổn định là một bài toán kỹ thuật không hề đơn giản.

Nếu Apple thực sự rút lui khỏi phân khúc flagship dưới 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng) vào cuối năm 2026, Samsung sẽ âm thầm củng cố vị thế.