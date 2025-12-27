Fan tiếc nuối vì một công nghệ mới của Samsung không dành cho Galaxy S26 Ultra

Sau nhiều năm bị phàn nàn về thời lượng pin, nhiều người hy vọng hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ nâng cấp mạnh mẽ pin trên smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công nghệ pin đột phá này đang được ưu tiên cho lĩnh vực khác, không phải flagship sắp ra mắt Galaxy S26 Ultra.

Dòng Galaxy S26 vẫn chưa được trang bị pin silicon–carbon. Ảnh: PhoneArena

Ưu tiên xe điện, không phải Galaxy S26 Ultra

Theo thông tin chính thức từ Samsung SDI, công ty đã hợp tác cùng hãng xe Hàn Quốc KG Mobility để phát triển thế hệ pin mới dành cho ô tô điện, đặc biệt tập trung vào các cell hình trụ cao cấp.

Những bộ pin mới này sử dụng cell dòng 46 với cực dương NCA dung lượng cao và cực âm silicon–carbon (Si-C).

Công nghệ Si-C giúp giảm hiện tượng phồng pin, kéo dài vòng đời sử dụng, tăng khả năng xả điện và tốc độ sạc nhanh.

Hệ thống quản lý nhiệt tối ưu cùng quy trình sản xuất cải tiến cũng giúp pin an toàn và ổn định hơn, hứa hẹn mang lại tầm hoạt động dài hơn và hiệu suất tốt hơn cho các mẫu xe điện tương lai.

Đó là tín hiệu tuyệt vời cho ngành EV. Nhưng với người dùng smartphone Samsung, đây lại là câu chuyện khác.

Dù silicon–carbon đang trở thành “từ khóa nóng” trong ngành di động, Samsung vẫn chưa sẵn sàng đưa công nghệ này lên dòng Galaxy S26 sắp tới. Một sự thất vọng không nhỏ.

Vì sao pin silicon–carbon được kỳ vọng

Pin silicon - carbon được xem là nâng cấp vượt trội so với pin lithium-ion truyền thống đang dùng trên hầu hết smartphone hiện nay.

Nếu như pin hiện tại chủ yếu dùng graphite để lưu trữ năng lượng, thì pin mới bổ sung silicon - vật liệu có khả năng lưu trữ năng lượng gấp đến 10 lần so với graphite.

Điều này mở ra khả năng đưa những viên pin dung lượng cực lớn, thậm chí lên đến 8.000mAh vào smartphone mà vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ.

Lợi ích rõ nhất đối với người dùng chính là thời lượng pin tăng mạnh mà không biến điện thoại thành “cục gạch” nặng nề.

Không chỉ thế, pin Si-C còn hỗ trợ sạc nhanh hơn đáng kể và hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết lạnh, vốn là “ác mộng” với pin lithium truyền thống.

Nói cách khác, đây là công nghệ có thể thay đổi trải nghiệm sử dụng smartphone, biến những ngày “cắm sạc liên tục” thành quá khứ.

Galaxy S26 Ultra vẫn chỉ dừng ở 5.000mAh

Trên các diễn đàn công nghệ, người dùng không ngừng bày tỏ hy vọng Samsung sẽ sớm áp dụng pin silicon–carbon cho thế hệ Galaxy mới.

Nhưng các thông tin rò rỉ hiện tại cho thấy Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng tiếp tục giữ mức 5.000mAh, con số đã không thay đổi suốt 6 năm qua.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Để bù đắp, Samsung dự định cải thiện thời lượng pin bằng cách sử dụng màn hình M14 OLED mới. Tuy nhiên, dù M14 được kỳ vọng rất nhiều, các nguồn tin lại cho rằng trải nghiệm hình ảnh tổng thể sẽ không thực sự vượt trội so với những thiết bị như iQOO 15, vốn tận dụng triệt để độ sáng cao, dải màu rộng và công nghệ điều chỉnh độ sáng tần số cao.

Trái lại, Samsung dường như đặt ưu tiên hàng đầu vào hiệu suất năng lượng, chứ không phải đẩy hiệu năng hiển thị lên mức tối đa.

Để đảm bảo pin 5.000mAh vẫn trụ vững, Galaxy S26 Ultra có thể bị giới hạn màn hình ở độ sâu màu 8-bit, độ sáng tối đa 2.600 nits và sử dụng PWM tần số thấp, những điều chắc chắn sẽ gây tranh cãi.

Rõ ràng Samsung đang rất cẩn trọng. Công nghệ pin silicon–carbon dù đầy hứa hẹn nhưng vẫn còn nhiều yếu tố cần hoàn thiện trước khi đưa vào thiết bị mỏng nhẹ như smartphone.

Tuy nhiên, trong khi các hãng khác đang tích cực thử nghiệm, việc Samsung chậm bước khiến không ít người dùng thất vọng, nhất là khi dòng Galaxy Ultra vốn được xem là biểu tượng sáng tạo của hãng.

Nếu mọi thứ diễn ra theo lộ trình thận trọng hiện tại, có thể phải đến năm 2027, người dùng Galaxy mới thực sự được trải nghiệm Si-C trên điện thoại. Nhưng với tốc độ phát triển của ngành smartphone, đó có thể là một khoảng thời gian rất dài.

Samsung đang cho thấy bước tiến lớn trong công nghệ pin, nhưng đáng tiếc, nó lại không dành cho người dùng smartphone ngay lúc này.

Trong khi thị trường mong chờ một cuộc cách mạng về thời lượng pin, Samsung vẫn tiếp tục trung thành với con số 5.000mAh quen thuộc và giải pháp tiết kiệm năng lượng thay vì nâng cấp phần cứng mạnh mẽ.

Vì vậy, ít nhất trong tương lai gần, kỳ vọng về một Galaxy S26 với pin silicon–carbon đột phá vẫn chỉ là hy vọng.

(Theo PhoneArena, SamMobile)