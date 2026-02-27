Bí mật đằng sau chiếc smartphone có pin 10.000 mAh cực "khủng"

Thị trường smartphone đang chứng kiến nhiều thay đổi về công nghệ pin khi thời lượng sử dụng ngày càng trở thành yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu. Tin đồn gần đây cho biết, Vivo đang thử nghiệm một mẫu điện thoại sở hữu viên pin vượt mốc 10.000 mAh — thường chỉ xuất hiện trên máy tính bảng hoặc các thiết bị chuyên dụng. Nếu thông tin này trở thành sự thật, chiếc smartphone pin "trâu" này có thể tạo ra bước ngoặt mới trên thị trường.

Ảnh minh họa.

Theo chia sẻ từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, điện thoại Vivo có viên pin hơn 10.000 mAh sử dụng thiết kế pin silicon đơn cell với điện áp cao. Dung lượng thực tế của viên pin này thậm chí có thể đạt mức 11.000–12.000 mAh, vượt xa những chiếc điện thoại pin lớn hiện nay vốn chỉ quanh mốc 6.000–7.000 mAh.

Điều khiến giới công nghệ quan tâm nhiều hơn là hướng tiếp cận mới trong thiết kế pin đang được Vivo theo đuổi — yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng trong tương lai.

Hãng sử dụng pin silicon-carbon đơn cell với điện áp cao khoảng 4,53V. Trên phần lớn smartphone hiện nay, pin thường có ngưỡng điện áp cắt khoảng 4,4V để đảm bảo an toàn và ổn định. Việc nâng mức điện áp lên cao hơn đồng nghĩa với mật độ năng lượng lớn hơn trong cùng kích thước vật lý, từ đó giúp tăng dung lượng mà không khiến thiết bị quá dày hoặc nặng.

Tin đồn về smartphone pin "trâu" của Vivo.

Trong vài năm gần đây, nhiều hãng đã thử nghiệm giải pháp pin kép (dual-cell) nhằm tăng tốc độ sạc và mở rộng dung lượng. Ví dụ, một số flagship mới dùng pin kép dung lượng lớn nhưng thiết kế này lại chiếm thêm không gian cho mạch bảo vệ và hệ thống dây dẫn bên trong. Điều đó dẫn tới việc có một phần diện tích bị “lãng phí”, khiến hiệu quả sử dụng không gian chưa thực sự tối ưu.

Nếu chuyển sang pin đơn cell mật độ cao, nhà sản xuất có thể tận dụng tốt hơn không gian bên trong thân máy. Về lý thuyết, điều này giúp smartphone duy trì độ mỏng tương đối dù sở hữu pin dung lượng lớn. Đây là yếu tố quan trọng đối với người dùng bởi điện thoại quá dày hoặc quá nặng thường gây bất tiện khi cầm nắm trong thời gian dài.

Từ góc độ thực tế, smartphone pin lớn mang lại nhiều lợi ích rõ ràng. Người dùng có thể sử dụng thiết bị trong nhiều ngày mà không cần sạc, đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc sử dụng điện thoại liên tục để quay video, chơi game hay xem nội dung trực tuyến. Thời lượng pin dài cũng giúp giảm áp lực sạc nhanh — yếu tố khiến pin xuống cấp nhanh hơn.

Tuy nhiên, công nghệ pin đơn cell dung lượng lớn cũng có những đánh đổi nhất định. Các thiết bị dạng này thường sạc chậm hơn so với pin kép bởi dòng điện cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Với nhiều người dùng quen sạc nhanh trong vài chục phút, việc phải chờ lâu hơn có thể là điểm trừ đáng cân nhắc.

Ngoài ra, việc nâng điện áp pin lên mức cao hơn cũng đặt ra câu hỏi về độ bền lâu dài và khả năng kiểm soát nhiệt. Trong ngành công nghệ di động, chỉ cần sai lệch nhỏ về hóa học pin hoặc hệ thống quản lý năng lượng cũng có thể gây ra rủi ro. Vì vậy, các hãng thường phải thử nghiệm trong thời gian dài trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Ngay cả khi công nghệ đang được thử nghiệm, chưa có gì đảm bảo rằng một mẫu điện thoại pin "khủng" 10.000 mAh sẽ được thương mại hóa trong tương lai gần. Nhiều dự án phần cứng từng bị hủy bỏ ở giai đoạn thử nghiệm do chi phí sản xuất, vấn đề nhiệt độ hoặc độ ổn định chưa đạt yêu cầu.

Dù vậy, xu hướng tăng dung lượng pin đang trở nên rõ ràng hơn khi các hãng Trung Quốc liên tục giới thiệu công nghệ silicon-carbon mới nhằm cải thiện mật độ năng lượng. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất khác vẫn tập trung vào tối ưu phần mềm và chip xử lý để kéo dài thời gian sử dụng thay vì tăng kích thước pin.

Đối với người tiêu dùng, sự cạnh tranh này có thể mang lại lợi ích lâu dài. Khi các hãng thử nghiệm nhiều hướng tiếp cận khác nhau, người dùng sẽ có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân: hoặc pin cực lớn cho thời gian sử dụng dài ngày hoặc thiết kế mỏng nhẹ đi kèm sạc nhanh và tối ưu năng lượng tốt hơn.