Hết thời vàng son, smartphone giá rẻ đối mặt khủng hoảng

Báo cáo chỉ ra rằng, nhiều mẫu smartphone trong phân khúc giá rẻ vẫn đang sử dụng bộ nhớ DDR4x hoặc các phiên bản cũ hơn, do đó việc tăng giá chip nhớ sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các thiết bị cấp thấp.

Smartphone giá rẻ đang đứng trước nguy cơ tăng giá mạnh do phụ thuộc chip nhớ cũ.

Các chuyên gia từ TrendForce cho biết, trong điều kiện bình thường, các nhà sản xuất smartphone thường duy trì lượng chip nhớ tồn kho đủ cho 8-10 tuần. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho hiện tại đã giảm xuống còn một nửa. Điều này có nghĩa các nhà sản xuất sẽ sớm phải mua chip nhớ với giá cao hơn, dẫn đến việc giá thành của smartphone ra mắt trong nửa cuối năm sẽ bị ảnh hưởng.

Trong phân khúc smartphone giá rẻ, bộ nhớ DDR4 dự kiến sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong ít nhất 3 năm tới. Tuy nhiên, các công ty hàng đầu trong ngành đã ngừng hoặc có kế hoạch ngừng sản xuất loại bộ nhớ này để chuyển sang các loại chip tiết kiệm chi phí hơn.

May mắn là, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tích cực thích ứng với tình hình thị trường. GigaDevice dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt LPDDR4X và đang phát triển LPDDR5X, trong khi Montage Technology mở rộng thị trường DDR5. Ngoài ra, TWSC cũng đã quyết định niêm yết cổ phiếu để huy động vốn mở rộng sản xuất SSD và chip nhớ.

Giá DRAM đã tăng chóng mặt trong thời gian qua.

Theo Coosea Group, giá chip nhớ DDR4x 4GB đã tăng từ 7 USD lên 30 USD vào tháng 11, trong khi chip eMMC 64GB cũng đã tăng gấp đôi lên 8 USD. Trước tình hình này, các nhà sản xuất smartphone giá rẻ đang xem xét việc giảm dung lượng bộ nhớ trong các phiên bản cấp thấp. Cụ thể, RAM có thể giảm từ 12 GB xuống 8 GB và bộ nhớ trong từ 512 GB xuống 256 GB. Kết quả này đồng nghĩa xu hướng tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ trong mỗi thế hệ điện thoại mới có thể sẽ chấm dứt trong năm nay.

Dự báo trong quý IV, giá hợp đồng DRAM có thể tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Với việc bộ nhớ chiếm từ 10% đến 15% chi phí của một chiếc smartphone, giá bán của một số mẫu điện thoại có thể tăng tới 10% vào cuối năm. Mặc dù doanh số smartphone dự kiến sẽ tăng 1,6% vào cuối năm, chúng cũng có khả năng sẽ giảm nếu sức mua bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá.