Galaxy S26 Ultra có một nâng cấp mà nhiều người không ngờ lại cần

Trong khi Galaxy S26 và S26 Plus không có nhiều cải tiến so với tiền nhiệm, phiên bản S26 Ultra lại nổi bật với tính năng màn hình riêng tư (Privacy Display) hoàn toàn mới. Ban đầu, một số người nghi ngờ về tính năng này khi cho rằng đó chỉ là chiêu trò quảng cáo. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây từ Samsung đã chứng minh tầm quan trọng của bản nâng cấp này.

Privacy Display là một công nghệ độc quyền trên Galaxy S26 Ultra nhằm thay thế cho các giải pháp bảo mật màn hình của bên thứ ba. Tính năng này được thiết kế để bảo vệ sự riêng tư của người dùng khỏi những ánh mắt tò mò nơi công cộng. Khi được kích hoạt, nội dung trên màn hình chỉ hiển thị rõ ràng khi người dùng nhìn thẳng vào màn hình, trong khi những người đứng bên cạnh sẽ thấy nội dung mờ đi.

Người dùng có thể tùy chỉnh độ mờ của màn hình khi nhìn từ bên cạnh, lựa chọn giữa chế độ hiển thị riêng tư đơn giản hoặc bảo vệ tối đa. Hơn nữa, người dùng cũng có thể chỉ định một phần cụ thể của màn hình không hiển thị khi nhìn từ bên cạnh, chẳng hạn như chỉ áp dụng chế độ hiển thị riêng tư cho các thông báo bật lên.

Tầm quan trọng của thông tin riêng tư

Samsung đã thực hiện cuộc khảo sát với 11.000 người dùng Châu Âu thông qua sự hợp tác với Censuswide để tìm hiểu thói quen sử dụng smartphone nơi công cộng. Kết quả cho thấy, khoảng 56% người tham gia thừa nhận đã vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của người khác, trong khi 24% thừa nhận làm điều này một cách cố ý.

Gần 27% người được hỏi cho biết họ lập tức nhìn đi chỗ khác sau khi liếc nhìn, nhưng 7% vẫn tiếp tục nhìn vì tò mò. Đáng chú ý, 38% người tham gia đã liếc nhìn ảnh cá nhân, 32% nhìn vào khuôn mặt trong các cuộc gọi video, và 29% đã phát hiện tin nhắn riêng tư.

Đáng buồn, trong khi tính năng hiển thị riêng tư rất quan trọng, nó lại chỉ có trên Galaxy S26 Ultra. Nguyên nhân vì đây là tính năng cấp phần cứng, vốn không thể triển khai qua bản cập nhật phần mềm cho các mẫu Galaxy khác. Tính năng này dựa trên tấm nền Flex Magic Pixel OLED, vốn chỉ có trên phiên bản Ultra.

Tin vui là, Samsung dường như có ý định mở rộng tính năng màn hình riêng tư trên dòng Galaxy S27 vào năm sau nhờ sự bổ sung của mẫu Galaxy S27 Pro. Sản phẩm này mang đến nhiều tính năng tương tự S26 Ultra, nhưng không có S Pen. Ngoài ra, nhiều thương hiệu khác cũng đang nghiên cứu công nghệ màn hình riêng tư để giới thiệu trong thời gian tới. Thông tin này mở ra triển vọng cho một tương lai mà tính năng bảo mật thông tin riêng tư sẽ trở nên phổ biến hơn trên các thiết bị di động.