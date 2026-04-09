Cựu nhân viên Meta bị điều tra vì tải 30.000 ảnh riêng tư người dùng

Theo Guardian, người đàn ông chưa được công bố danh tính hiện sống ở London (Anh), đã bị đơn vị tội phạm mạng của Sở cảnh sát Metropolitan điều tra với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng Facebook. Người này hiện được tại ngoại, nhưng sẽ phải trình diện trước Sở Cảnh sát Thủ đô London vào tháng 5, đồng thời thông báo cho lực lượng này nếu rời khỏi nơi sinh sống.

Trong khi đó, các tài liệu tòa án do AP thu thập cho thấy, người này bị cáo buộc đã truy cập và tải xuống khoảng 30.000 hình ảnh riêng tư thuộc về người dùng Facebook khi đang làm việc cho Meta. "Ông ta đã tạo một đoạn mã được thiết kế nhằm vượt hệ thống phát hiện nội bộ của Meta để thu thập dữ liệu hình ảnh trái phép", nội dung tài liệu có đoạn.

Meta xác nhận việc điều tra hình sự với cựu nhân viên là có thật. Công ty của Mark Zuckerberg cho biết vấn đề đã xảy ra hơn một năm trước. "Chúng tôi đã lập tức sa thải cá nhân đó, đồng thời thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng, mời cơ quan điều tra vào cuộc và tăng cường các biện pháp bảo mật của mình", người phát ngôn Meta nói với Guardian.

Jon Baines, chuyên gia bảo vệ dữ liệu của công ty luật Mishcon de Reya (Anh), cho rằng khi một nhân viên truy cập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn hình ảnh khách hàng, mà không có sự cho phép của chủ lao động (ở đây là Meta), có khả năng nhân viên đó sẽ phạm tội theo luật bảo vệ dữ liệu và luật lạm dụng máy tính. Trong trường hợp này, Meta sẽ không phải chịu trách nhiệm vì luật tại Anh không trừng phạt các tổ chức nếu nhân viên của họ có "hành vi bất lương".

"Tuy nhiên, nếu tòa án quyết định Meta không có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu khách hàng, họ có thể phải chịu những khoản phạt đáng kể, hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo pháp luật", Baines giải thích.

Tháng trước, Meta đã bị kiện tập thể sau một cuộc điều tra từ báo Svenska Dagbladet (Thụy Điển), trong đó phát hiện các nhân viên tại một nhà thầu phụ của Meta ở Kenya đang xem lại các đoạn video từ kính Meta AI của khách hàng, gồm cả những nội dung "nhạy cảm" như ảnh khỏa thân, cảnh quan hệ tình dục và cảnh đi vệ sinh. Meta sau đó giải thích đã làm mờ khuôn mặt trong ảnh. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết hành động này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thông tin cũng khiến Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) của Anh mở điều tra.

Theo Bloomberg, một đơn kiện tập thể khác cũng đã được gửi lên Tòa án Quận tại San Francisco hồi tháng 1, cáo buộc hàng loạt cuộc trò chuyện riêng tư trên WhatsApp đã bị nhân viên của Meta truy cập, phân tích và lưu trữ. Công ty của Zuckerberg phủ nhận sau đó.

Việc để dữ liệu "lỏng lẻo" của Meta diễn ra trong bối cảnh công ty vừa chịu thất bại mang tính bước ngoặt tại tòa án cùng với Google vào tháng trước, sau khi bị cáo buộc không bảo vệ người dùng khỏi các mối nguy hại. Hôm 25/3, Tòa án cấp cao Los Angeles ra phán quyết Meta và Google đã tạo nền tảng gây hại cho giới trẻ, phải bồi thường tổng cộng 6 triệu USD cho bị hại. Nạn nhân là Kaley, 20 tuổi, cho rằng mình bị nghiện các ứng dụng như Instagram từ năm 9 tuổi và YouTube từ năm 6 tuổi vì "thiết kế thu hút sự chú ý" của những nền tảng này, gây rối loạn hình ảnh cơ thể nghiêm trọng, trầm cảm và có ý nghĩ tự tử do sử dụng ứng dụng "gần như liên tục", còn thông báo xuất hiện quá nhiều khiến cô "khó lòng ngừng sử dụng".

Theo Reuters, phán quyết có thể tạo tiền lệ cho hàng nghìn vụ kiện tương tự có thể xảy ra trong tương lai tại Mỹ. CNBC gọi đây là "vụ kiện thuốc lá của ngành công nghiệp truyền thông xã hội", so sánh với các công ty thuốc lá ở thập niên 1990 bị buộc phải trả hàng tỷ USD vì nói dối công chúng về sự an toàn và tác hại tiềm tàng của sản phẩm.