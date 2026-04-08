Đây là chiếc laptop đáng mua nhất hiện tại

Thiết kế MacBook Pro 14 inch hiện tại đã gần 5 năm tuổi. Nhiều nguồn tin cho hay, Apple đang thiết kế lại cho dòng MacBook Pro của mình.

Mặc dù vậy, MacBook Pro M5 vẫn rất đáng sở hữu. Chúng có giá khởi điểm 41,49 triệu đồng tại Việt Nam.

MacBook Pro M5.

Phiên bản được nhắc tới là MacBook Pro 14 inch cơ bản với chip M5, không phải các mẫu M5 Pro hoặc M5 Max. Một lý do chính đáng để bạn cân nhắc mua mẫu M5 cơ bản vì chúng không quá đắt đỏ nhưng vẫn cực mạnh cho các tác vụ thông minh.

Chỉ có M6 Pro và M6 Max được thiết kế lại

Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ chỉ ra mắt phiên bản MacBook Pro với thiết kế mới trên các dòng máy cao cấp. Hiện tại, hãng chưa có kế hoạch phát hành phiên bản M6 cơ bản với thiết kế mới.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, nếu iFan đang trì hoãn việc mua MacBook Pro mới vì muốn chờ 1 thiết kế mới, hãy xem xét lại.

Việc thiết kế lại cho dòng MacBook Pro chỉ dành riêng cho M6 Pro và M6 Max không phải là điều chưa từng xảy ra. Khi thiết kế hiện tại ra mắt vào năm 2021, chúng chỉ áp dụng cho phiên bản chạy chip M1 Pro và M1 Max. Thiết kế mới chỉ áp dụng trên MacBook Pro M3 tiêu chuẩn vào năm 2023 - sau đó 2 thế hệ.

Nói cách khác, phiên bản MacBook Pro cơ bản với thiết kế mới sẽ xuất hiện vào năm 2028. Đó là cách Apple thường làm.

Dự kiến, thiết kế mới của MacBook Pro sẽ bao gồm màn hình OLED, thiết kế mỏng hơn, khả năng cảm ứng, kết nối mạng di động 5G..

Kết luận

Nếu đang có ý định mua MacBook Pro nhưng chưa đủ khả năng chi trả trên 50 triệu đồng thì MacBook Pro M5 tiêu chuẩn có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn trong vài năm tới. Người dùng cũng có thể đợi các đợt giảm giá để được hưởng ưu đãi giá hấp dẫn hơn.

Ảnh minh họa.

Nhìn chung, MacBook Pro M5 phiên bản cơ bản là một lựa chọn đáng giá nếu bạn cần màn hình tốt hơn và hiệu năng cao hơn MacBook Air nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc MacBook Pro với chip M5 Pro.