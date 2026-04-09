16 bộ môn thi đấu tại giải Esports Nations Cup 2026 đã được công bố

Esports Foundation (EF) vừa chính thức công bố danh sách 16 bộ môn thi đấu cho kỳ Esports Nations Cup (ENC) đầu tiên. Giải đấu quy mô toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia này dự kiến diễn ra từ ngày 2 – 29/11/2026 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út.

Giải đấu được hỗ trợ bởi cam kết tài chính trị giá 45 triệu USD, trong đó 20 triệu USD được dành riêng cho quỹ giải thưởng. Hệ thống 16 bộ môn thi đấu gồm có:

- Nhóm game PC và Console: Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG: Battlegrounds, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Rocket League, Street Fighter 6, Trackmania, và VALORANT.

- Nhóm game di động: Honor of Kings, Mobile Legends: Bang Bang, và PUBG MOBILE.

- Nhóm khác: Chess, EA SPORTS FC, và Fatal Fury.

Dự kiến sẽ có hơn 100.000 tuyển thủ từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại hàng trăm vòng loại xuyên suốt năm 2026 để giành suất tới Riyadh.

ENC 2026 sẽ áp dụng cơ cấu thưởng nhất quán cho cả tuyển thủ và huấn luyện viên theo thứ hạng:

- Vô địch: 50.000 USD/người.

- Á quân: 30.000 USD/người.

- Hạng ba: 15.000 USD/người.

Riêng đối với các tựa game của Electronic Arts (Apex Legends và EA SPORTS FC), việc tuyển chọn đội tuyển quốc gia sẽ do EA trực tiếp tổ chức hoặc mời đích danh, không thông qua các Đối tác Quốc gia của ENC.

Việt Nam hiện là quốc gia có năng lực cạnh tranh cao trên bản đồ eSports thế giới. Gần đây, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành chức vô địch thế giới tại PUBG Nations Cup 2025. Ngoài ra, bộ môn League of Legends tại Việt Nam cũng ghi nhận sự quan tâm lớn với hơn 1,2 triệu lượt xem đồng thời tại kỳ Chung kết Thế giới 2025. Sự xuất hiện của các bộ môn thế mạnh này tại ENC 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.