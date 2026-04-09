Vén màn bí mật khiến smartphone sắp không còn “ngon, bổ, rẻ”

Chủ tịch bộ phận smartphone của Xiaomi, Lu Weibing, đã chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc về tác động của cuộc khủng hoảng DRAM đối với chi phí sản xuất của công ty.

Xiaomi thừa nhận giá bộ nhớ tăng đã khiến nhiều smartphone của hãng tăng giá.

Theo ông Weibing, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Việc trang bị 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong cho một chiếc điện thoại hiện nay khiến Xiaomi phải chi thêm khoảng 1.500 nhân dân tệ (tương đương 5,74 triệu đồng) so với một năm trước. Đây là mức tăng gần gấp 4 lần so với quý 1/2025. Đây là cấu hình đang trở nên phổ biến trên các mẫu smartphone Android tầm trung cao cấp, thu hút những người dùng muốn có hiệu suất tốt mà không phải chi quá nhiều cho các flagship.

Tình hình còn tồi tệ hơn đối với các thiết bị cao cấp với 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong. Mặc dù ông Weibing không công bố con số cụ thể cho các mẫu máy này, nhưng sự im lặng của ông đã nói lên nhiều điều về áp lực mà công ty đang phải đối mặt.

Người dùng không còn cơ hội sở hữu smartphone giá ngon, bổ, rẻ nữa.

Dòng sản phẩm Redmi sẽ là những sản phẩm đầu tiên chịu ảnh hưởng từ sự tăng giá từ Xiaomi. Ba mẫu điện thoại, bao gồm Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 và Redmi Turbo 5 Max, sẽ tăng giá tại thị trường nội địa từ ngày 11/4/2026. Thật trớ trêu, thương hiệu được xây dựng dựa trên cam kết về giá cả phải chăng của Xiaomi là Redmi lại là thương hiệu chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Mặc dù giá bán quốc tế của điện thoại đến từ Xiaomi đã cao hơn giúp công ty giảm thiểu tác động từ cuộc khủng hoảng này, ông Weibing vẫn lạc quan cho rằng giá sẽ giảm khi thị trường bộ nhớ ổn định. Dẫu vậy, nhiều nhà phân tích dự đoán rằng cuộc khủng hoảng bộ nhớ có thể kéo dài đến cuối thập kỷ này.