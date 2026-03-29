Galaxy S26 bị chê tơi tả khi đứng cạnh iPhone 17

Doanh số bán hàng của dòng Galaxy cơ bản đang bị ảnh hưởng khi các phiên bản Ultra chiếm lĩnh thị trường năm này qua năm khác. Mặt khác, Apple đã tạo ra chiếc iPhone 17 tuyệt vời đến mức giúp công ty thiết lập kỷ lục doanh số mới trên toàn cầu vào năm ngoái.

Giờ đây, các fan hâm mộ không còn tự hỏi: liệu Samsung có cố tình bỏ rơi Galaxy S26 chỉ để thúc đẩy doanh số bán Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra? Liệu còn lý do gì để lựa chọn phiên bản Galaxy S tiêu chuẩn nữa không? Rõ ràng, khi đứng cùng các phiên bản "anh em", Galaxy S26 vô cùng lép vế, khiến người dùng quyết định nâng cấp lên một mẫu cao cấp hơn.

Galaxy S26 còn thiếu nhiều tính năng

Đối với nhiều người dùng, Galaxy S26 tiêu chuẩn không quá tệ nhưng cũng không phải là một chiếc điện thoại tuyệt vời, đặc biệt khi so sánh với các mẫu khác trong dòng Galaxy S26.

Ví dụ, Galaxy S26 chỉ có tốc độ sạc nhanh có dây 25W thay vì 45W của Galaxy S26 Plus. Máy cũng giữ nguyên tốc độ sạc không dây 15W của phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, cả Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra đều đã được cải thiện tốc độ sạc trong năm nay.

Galaxy S25 Plus cũng có tốc độ sạc nhanh có dây 45W nhưng chỉ có sạc không dây 15W. Ngược lại, bản kế nhiệm - Galaxy S26 Plus đã được nâng cấp lên 20W. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra có tốc độ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 15W, con số này đã được tăng lên tương ứng là 60W và 25W cho Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, Galaxy S26 tiêu chuẩn không nhận được bất kỳ nâng cấp tốc độ sạc nào. Mặc dù vậy, điện thoại vẫn lớn hơn và có pin dung lượng cao hơn so với Galaxy S25, kéo dài thời gian sạc hơn và không còn phù hợp với định nghĩa "điện thoại nhỏ gọn".

Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra cũng được trang bị các tính năng chụp ảnh và quay video mới như ProScaler và cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng - không có trên Galaxy S26 tiêu chuẩn. Cả hai mẫu đều hỗ trợ UWB - cũng không có trên Galaxy S tiêu chuẩn.

Giá của Galaxy S tiêu chuẩn đã tăng lên trong năm nay nhưng ngoài việc tăng dung lượng bộ nhớ, trải nghiệm tổng thể không được cải thiện nhiều đối với người dùng thông thường.

Galaxy S26 thiếu nhiều tính năng quan trọng

Chiếc Galaxy S tiêu chuẩn của Samsung có thể thiếu sót so với các dòng cao cấp hơn nhưng dòng Galaxy S26 cũng đang tụt hậu so với phần còn lại của ngành công nghiệp.

Việc giới thiệu màn hình bảo mật cho Galaxy S26 Ultra khá thú vị mặc dù vẫn còn một số vấn đề nhưng rất nhiều tính năng cần thiết khác vẫn còn thiếu. Không có chiếc điện thoại Galaxy S26 nào tích hợp nam châm Qi2, buộc người dùng phải mua thêm ốp lưng ngoài.

Cũng không có chiếc Galaxy S26 nào sở hữu màn hình 10-bit mặc dù Samsung Display là một trong những nhà tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực này trên toàn cầu. Nhiều điện thoại thông minh cao cấp khác có màn hình 10-bit nhưng Samsung lại thích sử dụng phần mềm để tạo hiệu ứng 10-bit trên màn hình 8-bit.

Mỗi năm, phiên bản Galaxy S tiêu chuẩn lại càng kém hấp dẫn hơn, hoàn toàn trái ngược với những gì Apple đã làm được với iPhone 17. iPhone 17 cơ bản có màn hình chống chói. Apple cũng trang bị cho máy tốc độ làm mới 120 Hz, thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro.

Tất cả các mẫu iPhone 17 đều đi kèm nam châm Qi2, chưa kể hỗ trợ UWB. Apple không giữ lại các tính năng như nút điều khiển camera hay những tính năng mới như màn hình bảo mật cho phiên bản Pro. Các mẫu Pro đúng là những thiết bị chuyên nghiệp mà không phải ai cũng cần.

Đó là lý do tại sao iPhone 17 tiêu chuẩn bán chạy, đó là bởi chúng có giá trị tốt, không giống như Galaxy S26.

Samsung cần định nghĩa rõ ràng về một chiếc điện thoại cao cấp

Với những người dùng khó tính, Galaxy S26 tiêu chuẩn không xứng đáng là một chiếc điện thoại cao cấp. Samsung với nỗ lực muốn người dùng nâng cấp lên các mẫu Ultra đã bắt đầu "bỏ rơi" các mẫu điện thoại tiêu chuẩn.

Apple cũng muốn người dùng nâng cấp lên các mẫu iPhone đắt tiền hơn nhưng thường là bằng cách định giá rất khéo léo để các mẫu iPhone Pro trở nên đáng giá hơn. Mặt khác, Samsung đang sản xuất những chiếc điện thoại kém hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Hãng đã lường trước được tác động của những hạn chế này đến doanh số bán hàng và sản xuất ít mẫu Galaxy S tiêu chuẩn hơn.

Các mẫu điện thoại Galaxy tiêu chuẩn hiện nay không còn đáng mua và tất cả là vì Samsung muốn thu nhỏ kích thước điện thoại, hạn chế tính năng và buộc người dùng phải mua những phụ kiện lẽ ra không cần thiết. Những phụ kiện đó gần như vô dụng, chẳng hạn như bộ pin dự phòng MagSafe gắn ngoài cho Galaxy S.