Mỹ tìm ra cách biến rượu thành nhiên liệu máy bay chỉ trong 1 bước

Trong nỗ lực xanh hóa bầu trời, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) luôn được xem là "cứu tinh". Tuy nhiên, rào cản lớn nhất bấy lâu nay chính là chi phí sản xuất đắt đỏ và quy trình chuyển đổi phức tạp. Mới đây, một bước tiến lớn từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL) của Mỹ phối hợp cùng công ty Gevo đã mở ra hy vọng mới cho một kỷ nguyên bay giá rẻ và sạch hơn.

Nhiên liệu máy bay trong tương lai sẽ rẻ hơn.

Thay vì phải trải qua nhiều công đoạn trung gian tốn kém, chất xúc tác mới được cấp bằng sáng chế này cho phép chuyển trực tiếp ethanol (hay còn gọi là rượu ethyl, được chiết xuất từ thực vật hoặc rác thải nông nghiệp) thành olefin – tiền chất thiết yếu để tạo ra nhiên liệu phản lực.

Việc rút ngắn quy trình từ nhiều bước xuống còn một bước duy nhất không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tối ưu hóa hiệu suất năng lượng. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhu cầu nhiên liệu bay toàn cầu được dự báo sẽ chạm mốc 230 tỷ gallon vào năm 2050.

Nhiên liệu SAF có nguồn gốc sinh học được coi là giải pháp tối ưu để khử carbon cho ngành hàng không, vốn đang chịu áp lực lớn về khí thải môi trường. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ bầu trời, công nghệ này còn mở ra một thị trường tỷ đô cho ngành nông nghiệp.

Tiến sĩ Andrew Ingram từ Gevo khẳng định, nếu lộ trình này chứng minh được tính kinh tế, nó sẽ tạo ra nhu cầu khổng lồ cho các nông dân sản xuất nguyên liệu thô. Đồng thời, các olefin tạo ra từ quá trình này còn có thể "lấn sân" sang ngành công nghiệp nhựa và hóa chất – những thị trường dự kiến vượt ngưỡng 1,3 ngàn tỷ USD trong thập kỷ tới.

Hiện tại, dự án đang được triển khai thử nghiệm tại các lò phản ứng quy mô lớn để đánh giá hiệu suất thực tế trước khi đưa vào sản xuất thương mại. Sự kết hợp giữa năng lực phân tích vật liệu tiên tiến của ORNL và kinh nghiệm vận hành của Gevo được kỳ vọng sẽ sớm đưa loại nhiên liệu "rượu hóa xăng" này vào thực tiễn, giúp giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và bảo vệ an ninh năng lượng.