Galaxy S26+ lộ màu cam thần thánh cực giống iPhone 17 Pro

Giờ đây, chiếc điện thoại được đồn đoán là sẽ không xuất hiện trước công chúng đã trở lại (và trở thành tâm điểm chú ý) với thiết kế quen thuộc.

Trước đó, Galaxy S26+ được dự đoán sẽ nhường chỗ cho Galaxy S26 Edge siêu mỏng với thiết kế hoàn toàn khác lạ. Nhưng giờ đây, Galaxy S26 Plus gần như chắc chắn sẽ ra mắt, thiết kế chủ yếu lấy cảm hứng từ Galaxy S25 Plus.

Ảnh concept Galaxy S26+.

Theo nguồn tin @OnLeaks, cụm camera ở mặt sau Galaxy S26+ sẽ không hề lồi và gây chú ý như hình ảnh render của Galaxy S26 Edge hồi tháng 9. Tuy nhiên, chiếc flagship này cũng nổi bật hơn một chút, đem lại vẻ đẹp cao cấp hơn so với ba ống kính phía sau riêng biệt của Galaxy S25 Plus.

Trong khi đó, các góc của chiếc điện thoại sắp ra mắt được bo tròn, màn hình phẳng, viền mỏng và cân xứng, thân máy không quá mỏng.

Galaxy S26 Plus dự kiến ​​có độ dày 7,35mm, dày hơn đáng kể so với độ dày 5,8mm của Galaxy S25 Edge, tương đương với thiết kế của phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, Galaxy S26+ giờ đây gần như chắc chắn sẽ có kích thước màn hình 6,7 inch không thay đổi.

Galaxy S26 Plus liệu có gì thực sự khác biệt so với Galaxy S25+ không?

Hiện tại, chưa có đủ thông tin để khẳng định Galaxy S26+ được ưa chuộng...hơn Galaxy S25 Edge. Một số tin đồn cho rằng điện thoại sẽ sử dụng chip Exynos 2600 trên toàn cầu trong khi những tin đồn khác lại cho rằng Samsung có thể áp dụng chiến lược phân chia chip theo khu vực "cổ điển".

Ảnh concept Galaxy S26+.

Cho dù Galaxy S26 Plus có được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ở hay không, máy cũng đi kèm RAM 12GB, tùy chọn bộ nhớ trong 256GB và 512GB, cũng như camera chính 50MP ở mặt sau.

Khả năng cao là điện thọa vẫn sẽ giữ lại dung lượng pin 4.900mAh và hỗ trợ 45W giống như Galaxy S25 Plus.

Liệu Samsung có đưa ra quyết định đúng đắn khi "hủy" Galaxy S26 Plus?

Rõ ràng, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Ảnh concept Galaxy S26+.

Theo các chuyên gia, Galaxy S26 Edge xứng đáng được thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu sản phẩm này ra mắt vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, bộ ba: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra được trình làng vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2026, mọi thứ sẽ thoải mái hơn rất nhiều.