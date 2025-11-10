Cấu hình của Sony Xperia 1 VIII sẽ cực mạnh, đối đầu Galaxy S26

Sony đang chuẩn bị cho việc ra mắt hai chiếc điện thoại Xperia vào năm tới. Xperia 10 VII đã ra mắt vài tháng trước và công ty hiện đang phát triển phiên bản kế nhiệm, Xperia 10 VIII cũng như chiếc điện thoại flagship tiếp theo - Sony Xperia 1 VIII.

2 chiếc điện thoại Sony Xperia sắp ra mắt

Nguồn tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ số model của hai mẫu điện thoại Sony cũng như khu vực phân phối dự kiến ​​của chúng.

Hiện tại, Sony đang phát triển chiếc flagship Xperia 1 VIII và 1 chiếc điện thoại tầm trung khác, có khả năng sẽ được đặt tên là Xperia 10 VIII.

Sony sẽ tung 2 smartphone Xperia trong thời gian tới.

Năm nay, hãng đã ra mắt chiếc Xperia 1 VII cao cấp bên cạnh Xperia 10 VII. Có lẽ đây là một chiến lược đặt tên của hãng, giúp người dùng bớt nhầm lẫn hơn.

Nguồn tin đến từ Blog Walkman đã tìm được số model của hai chiếc điện thoại này thông qua cơ sở dữ liệu SIM. Tổng cộng có 6 chiếc được hiển thị, có thể là các phiên bản cho từng khu vực của Xperia 10 VIII. Các số hiệu model như sau: PM-1530-BV, PM-1531-BV, PM-1532-BV, PM-1533-BV, PM-1534-BV và PM-1555-BV.

Ngoài ra, một model khác cũng đang được phát triển - Xperia 1 VIII. Cơ sở dữ liệu SIM cũng cho thấy một phiên bản thứ tư của chiếc flagship này, có thể dành cho thị trường Nhật Bản.

Sony Xperia 1 VIII và Xperia 10 VIII dự kiến ​​ra mắt vào năm sau

Dự kiến, chiếc flagship Xperia 1 VIII sẽ sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ - cũng sẽ có trên dòng Samsung Galaxy S26.

Trong khi đó, Xperia 10 VIII tầm trung sẽ được trang bị dòng chip Snapdragon 6 hoặc một con chip tương tự. Trước đó, Sony Xperia 10 VII được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3.

Sony Xperia 1 VII.

Hiện tại, Xperia 10 VII đã nhận được bản cập nhật Android 16 tại một số khu vực, bao gồm Châu Âu và Nhật Bản. Công ty cũng đang cập nhật Android 16 trên các điện thoại đã phát hành trước đó, bao gồm cả flagship Xperia 1 VI và Xperia 1 VII.

Điện thoại Xperia rất đẹp nhưng hơi đắt

Các chuyên gia đánh giá đã dành nhiều lời khen cho chiếc Sony Xperia 1 VII. Chúng có thiết kế đẹp, thông số kỹ thuật hàng đầu, đem lại khả năng nhiếp ảnh ấn tượng. Tuy nhiên, giá khởi điểm của chiếc điện thoại này là quá cao - 29,55 triệu đồng, khó cạnh tranh với iPhone và Galaxy phổ biến hơn.

Cùng háo hức chờ xem Sony sẽ làm gì vào năm tới với dòng flagship và tầm trung năm 2026.