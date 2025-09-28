Galaxy S26 Ultra có thể là chiếc Ultra khó chấp nhận nhất

Tuy nhiên, sản phẩm này có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng, khi mà Apple và các thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với Samsung.

Nhiều vấn đề với thiết kế camera lồi của Galaxy S26 Ultra.

Một nguồn tin đáng tin cậy trong ngành, Phoneart (@UniverseIce), cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu cụm camera lồi với thiết kế “đảo”, bao gồm cảm biến siêu rộng, cảm biến chính và cảm biến tiềm vọng. Tuy nhiên, cảm biến ToF, đèn flash LED và camera tele sẽ không nằm trong cụm camera này.

Độ dày của phần nhô lên có thể lên tới 4,5mm, cho phép Samsung nâng cấp phần cứng camera. Để so sánh, chiếc Xiaomi 17 Pro Max mới ra mắt có phần nhô lên 4,75mm và trang bị camera 50MP với khả năng zoom quang 5x.

Mặc dù cụm camera lồi của Galaxy S26 Ultra được cho là đủ để trang bị camera zoom tốt hơn, Samsung có thể sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến tiềm vọng 5x đã được áp dụng trên Galaxy S25 Ultra, điều này có thể hạn chế khả năng chụp ảnh của thiết bị.

Thiết kế camera Xiaomi 17 Pro Max ấn tượng hơn nhiều.

Đặc biệt, cảm biến siêu rộng mà Samsung dự kiến sử dụng trên Galaxy S26 Ultra “chiếm quá nhiều diện tích ở phần lồi”, và theo thông số kỹ thuật, cảm biến này không hứa hẹn mang lại hiệu suất như mong đợi. Trong khi đó, Xiaomi đã chọn cách tích hợp camera siêu rộng vào thân máy giúp tối ưu hóa không gian cho các cảm biến khác.

Ngoài ra, vị trí đặt camera lồi có thể khiến điện thoại trở nên không ổn định khi đặt trên bàn, tạo cảm giác “lắc lư như một cái bập bênh”. Đây là một vấn đề thiết kế mà Samsung cần cân nhắc, khác với các đối thủ như Apple và Xiaomi.

Về bộ xử lý, Samsung đang xem xét việc trang bị chip Exynos cho phiên bản Ultra trong năm tới. Trong những năm qua, chip xử lý nội bộ của công ty chủ yếu được sử dụng cho các phiên bản cơ bản và Plus, nhưng điều này có thể thay đổi. Được sản xuất bằng quy trình 2nm, chip Exynos 2600 đang cho thấy kết quả khả quan trong các thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, việc ngừng sử dụng Snapdragon sau nhiều năm độc quyền có thể ảnh hưởng lớn đến doanh số của Galaxy S26 Ultra.