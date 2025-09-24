iPhone 17 Pro khó theo kịp Galaxy S26 Ultra vì màn hình "tàng hình"

Màn hình riêng tư của Galaxy S26 Ultra sẽ tự động hạn chế tầm nhìn từ các góc cạnh, giúp người dùng tránh khỏi những ánh mắt tò mò khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Được gọi là Flex Magic Pixel, công nghệ này đã được Samsung giới thiệu tại MWC năm ngoái. Mặc dù toàn bộ dòng Galaxy S26 có thể được trang bị công nghệ này, nhưng mẫu Ultra được cho là có khả năng cao nhất.

Galaxy S26 Ultra sẽ giúp nâng cao quyền riêng tư của người dùng.

Bên cạnh tính năng bảo mật, các thông tin rò rỉ cho thấy tấm nền của Galaxy S26 Ultra sẽ sáng hơn và mỏng hơn so với Galaxy S25 Ultra nhờ vào vật liệu M14 mới. Nâng cấp này hứa hẹn mang lại độ sáng cao hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn và kéo dài tuổi thọ của tấm nền, từ đó thiết lập một tiêu chuẩn mới cho màn hình smartphone.

Khi mà quyền riêng tư ngày càng được nhiều người quan tâm, nếu Samsung thực sự tích hợp tính năng này, đó sẽ là một điểm cộng lớn cho Galaxy S26 Ultra. Mặc dù người dùng có thể sử dụng miếng bảo vệ màn hình riêng tư của bên thứ ba, việc tích hợp ngay từ đầu sẽ mang lại cảm giác cao cấp hơn và có thể giúp sản phẩm nổi bật hơn so với các đối thủ.

Không chỉ màn hình quyền riêng tư, sản phẩm còn đi kèm nhiều tính năng thú vị để cạnh tranh iPhone 17.

Tuy nhiên, một vấn đề cần lưu ý là tính năng màn hình riêng tư có thể gây khó chịu trong một số tình huống, chẳng hạn như khi người dùng muốn chia sẻ hình ảnh hoặc video với bạn bè. Do đó, hy vọng Samsung sẽ cung cấp tùy chọn bật/tắt tính năng này giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Nếu tính năng này hoạt động hiệu quả, nó có thể thu hút người dùng doanh nghiệp, khách du lịch và những ai coi trọng sự riêng tư, từ đó tạo ra lý do mới để lựa chọn Samsung thay vì các đối thủ cạnh tranh.