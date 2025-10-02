Galaxy S26 Ultra: Thiết kế mới mềm mại và sự thay đổi của bút S Pen

Samsung đang chuẩn bị cho những thay đổi đáng kể với chiếc điện thoại thông minh Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt. Theo các báo cáo, thiết kế của thiết bị sẽ có sự thay đổi lớn, với xu hướng cong hơn, phù hợp với phong cách thẩm mỹ của dòng Galaxy S.

Ảnh minh hoạ

Một rò rỉ gần đây cho thấy bút S Pen cũng sẽ được thiết kế lại để phù hợp với diện mạo mới của máy. Trước đây, dòng Galaxy S Ultra nổi bật với thiết kế sắc nét và vuông vức, gợi nhớ đến dòng Galaxy Note. Tuy nhiên, Samsung có kế hoạch chuyển sang ngôn ngữ thiết kế mềm mại hơn cho Galaxy S26 Ultra, điều này đã được gắn liền với dòng sản phẩm này từ lâu.

Có nhiều đồn đoán về tương lai của bút S Pen, đặc biệt sau khi Samsung loại bỏ tính năng Bluetooth trên các mẫu điện thoại gần đây, bao gồm cả Galaxy Z Fold 7. Một số nguồn tin cho rằng bút S Pen có thể bị loại bỏ trên các mẫu Ultra trong tương lai để tạo ra thiết kế mỏng hơn.

Bút S Pen của Galaxy S26 Ultra

Dù vậy, hiện tại, mọi dấu hiệu cho thấy S Pen vẫn sẽ được tích hợp trên Galaxy S25 Ultra vào năm tới. Một hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội X cho thấy bút S Pen đã được thiết kế lại, mặc dù chi tiết còn khá mờ nhạt. Tuy nhiên, khả năng tính năng Bluetooth quay trở lại là rất thấp, vì vậy những người hâm mộ S Pen nên chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi này.