Đã đến lúc nên rời bỏ 4 điện thoại Galaxy này

Cứ khoảng một tháng, công ty Hàn Quốc lại âm thầm xóa một vài mẫu máy cũ khỏi danh sách hỗ trợ cập nhật phần mềm. Lần này, tổng cộng 4 điện thoại Galaxy tầm trung đã bị Samsung loại khỏi danh sách hỗ trợ trong tương lai.

Galaxy M42 5G là một trong những mẫu không còn được Samsung hỗ trợ cập nhật bảo mật.

Điều này đồng nghĩa với việc không có bản vá bảo mật hay sửa lỗi nào dành cho các sản phẩm này, đánh dấu sự kết thúc của chúng. Nếu thiết bị Galaxy của người dùng đã vài năm tuổi, hãy xem lại danh sách để tìm hiểu xem liệu điện thoại của mình có tiếp tục nhận được bản cập nhật phần mềm hay đã đến lúc nâng cấp phần cứng.

Danh sách các mẫu smartphone không còn bản cập nhật phần mềm nào được Samsung cung cấp trong thời gian tới gồm Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32, và Galaxy M42 5G.

Cả 4 điện thoại Galaxy nói trên đều được ra mắt vào năm 2021, vốn hứa hẹn sẽ nhận được tối đa 2 bản cập nhật Android và 4 năm bản vá bảo mật. Chúng đã nhận được Android 13 - bản nâng cấp lớn cuối cùng cách đây 2 năm, và giờ đây cũng là thời điểm kết thúc các bản vá bảo mật.

Nếu đang sử dụng Galaxy A22, F22, M32 hoặc M42 5G, người dùng đừng mong đợi bất kỳ bản cập nhật nào trong tương lai. Mặc dù các điện thoại này vẫn sẽ hoạt động bình thường, tuy nhiên đã đến lúc người dùng nên suy nghĩ trong việc nâng cấp.

Việc không được cập nhật khiến các thiết bị có thể đối diện với lỗ hổng bảo mật.

Nếu thiết bị lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, người dùng nên nâng cấp lên mẫu máy mới hơn với thời gian hỗ trợ phần mềm lâu hơn - điều hiện đã được Samsung mở rộng sang các mẫu tầm trung thay vì cao cấp như trước đây.

Các mẫu Galaxy S mới nhất hứa hẹn 7 năm cập nhật Android và bản vá bảo mật. Đó là hỗ trợ phần mềm tốt nhất mà người dùng có thể nhận được trên một chiếc điện thoại Android.

Dòng điện thoại Galaxy tầm trung cũng đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể về hỗ trợ phần mềm trong những năm gần đây, với các mẫu mới nhất hứa hẹn tới 6 bản cập nhật Android lớn và 6 năm bản vá bảo mật. Vài năm trước, chúng chỉ nhận được 2 bản nâng cấp lớn và 4 năm bản vá bảo mật. Trong khi đó, các điện thoại giá rẻ mới hơn cũng đi kèm với chính sách cập nhật phần mềm được cải thiện đáng kể.