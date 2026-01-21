Người dùng thờ ơ với Galaxy S Ultra nếu Samsung “mãi không chịu lớn”

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn người dùng có thể xem xét chuyển sang thương hiệu khác nếu Samsung không có những cải tiến đáng kể cho sản phẩm của mình.

Galaxy S25 Ultra không khác biệt nhiều so với Galaxy S23 Ultra.

Cụ thể, khoảng 30% người dùng cho biết sẽ cân nhắc chuyển đổi sang điện thoại của nhà sản xuất khác nếu không có nâng cấp nổi bật, trong khi 22% khác sẽ tìm kiếm lựa chọn tốt hơn trên thị trường. Điều đó cho thấy hơn một nửa số người dùng không có ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm của Samsung, trừ khi công ty Hàn Quốc mang đến sản phẩm tốt nhất.

Đáng chú ý, 21% người dùng tin rằng Samsung đã lạc lối và sẽ tìm kiếm các mẫu điện thoại Android cao cấp khác, bất kể tình hình ra sao. Ngược lại, hơn 26% người dùng vẫn cam kết tiếp tục sử dụng Galaxy, bất chấp sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất khác.

Những kết quả trên phản ánh một thời điểm quyết định mà Samsung đang phải đối mặt. Mặc dù một phần năm người hâm mộ có thể đã rời bỏ, nhưng vẫn còn một lượng lớn người dùng trung thành yêu thích sản phẩm của công ty. Quan trọng hơn, một nửa còn lại chỉ đơn giản muốn Samsung cải thiện hơn nữa.

Sự chậm đổi mới của Samsung

Trong nhiều năm qua, các mẫu điện thoại cao cấp của Samsung đã vượt trội so với đối thủ, khiến công ty không cần đầu tư nhiều vào việc nâng cấp, nhưng điều này lại làm người dùng khó chịu. Mặc dù Galaxy S25 Ultra không phải là một sản phẩm tồi, nhưng sự thiếu cải tiến so với Galaxy S24 Ultra có thể khiến người dùng thất vọng. Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ tiếp tục chiến lược tương tự với những cải tiến tối thiểu, điều này có thể không đủ để giữ vững vị thế của Samsung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ảnh rò rỉ của Galaxy S26 Ultra.

Năm nay, nhiều sản phẩm cao cấp từ các thương hiệu như Xiaomi, Vivo và Oppo sẽ được phát hành, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Mặc dù Samsung vẫn dẫn đầu doanh số bán smartphone ở nhiều khu vực, tuy nhiên Xiaomi đã vượt qua Apple để chiếm vị trí thứ hai tại thị trường Châu Âu và đe dọa Samsung. Để duy trì vị thế, Samsung cần thay đổi chiến lược, không thể tiếp tục ra mắt các sản phẩm cao cấp với những nâng cấp tối thiểu.

Samsung vẫn còn cơ hội. Dòng Galaxy S26 và S26 Ultra sắp ra mắt chính thức, trong khi Galaxy S27 Ultra vẫn chưa có thông tin cụ thể. Có tin đồn cho biết sản phẩm này sẽ có nâng cấp camera lớn, nhưng người dùng mong đợi nhiều hơn thế. Họ muốn thấy pin dung lượng lớn, sạc nhanh, cấu hình mạnh mẽ và bộ nhớ khổng lồ.

Hơn nữa, Samsung cần có những ý tưởng táo bạo để thể hiện tinh thần đổi mới của mình. Nếu làm được điều này, công ty có thể thuyết phục được 50% người dùng đang cân nhắc chuyển đổi và thậm chí thu hút thêm người hâm mộ mới.