Ngày ra mắt và "lên kệ" của dòng Galaxy S26 đã rõ ràng

Trong vài tuần qua, chúng ta đã nhận được khá nhiều thông tin về thời điểm công bố và phát hành dòng Galaxy S26. Samfan chỉ còn chờ Samsung chính thức xác nhận kế hoạch này.

Khi nào dòng Galaxy S26 được trình làng?

Gần như chắc chắn sự kiện Unpacked tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại San Francisco, khách hàng có thể đặt trước dòng Galaxy S26 từ ngày 26/2. Thời gian "bán sớm" dòng flagship dự kiến ​​từ ngày 5 - 10/3 và bán ra chính thức vào ngày 11/3.

Sự kiện Galaxy Unpacked sắp diễn ra.

Nếu dự đoán này chính xác, dòng Galaxy S26 sẽ phát hành hơi muộn so với dòng Galaxy S25.

Giá bán của dòng Galaxy S26 có tăng lên không?

Dự kiến, dòng Galaxy S26 sẽ bao gồm: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Chiếc Galaxy S26 Edge sẽ không ra mắt.

Việc tăng giá dòng Galaxy S26 là điều "không thể tránh khỏi". Vấn đề với bộ ba Galaxy S26 là... chúng không hấp dẫn (hoặc có nhiều khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm).

Ảnh concept Galaxy S26 Ultra.

Mặc dù giá linh kiện và chi phí sản xuất đang tăng lên đối với hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh nhưng sự thật là biên lợi nhuận trên các thiết bị như Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra khá lớn. Do đó, người tiêu dùng kỳ vọng các công ty có thể bớt một phần lợi nhuận và không đẩy giá bán lên quá cao.

Dòng Galaxy S26 có đáng để chờ đợi không?

Dự kiến, Galaxy S26 Series sẽ có một vài tính năng và nâng cấp thú vị đang được phát triển: Màn hình Bảo mật (Privacy Display), một số cải tiến về dung lượng pin, tốc độ sạc được nâng cao, bộ xử lý mới và một số cảm biến camera và công cụ chụp ảnh mới.

Thêm nữa, những cải tiến thú vị nhất có thể chỉ dành riêng cho thành viên lớn nhất (và đắt nhất) - Galaxy S26 Ultra. Do đó, thay vì chờ Galaxy S26 "bản tiêu chuẩn" và Galaxy S26 Plus, nhiều người đang cân nhắc chọn mua Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus vốn đang được giảm giá.