5 tính năng trên điện thoại Galaxy khiến nhiều người khó quay lại iPhone

Mỗi nền tảng đều có những ưu điểm riêng, nhưng dòng Galaxy nổi bật nhờ khả năng tùy biến cao, nhiều tính năng hỗ trợ công việc và trải nghiệm linh hoạt hơn trong nhiều tình huống sử dụng. Đối với người dùng iPhone, việc quay lại nền tảng này có thể bị ảnh hưởng nếu đã trải nghiệm các tính năng trên Galaxy.

Biến điện thoại thành máy tính với Samsung DeX

Một trong những tính năng đáng chú ý trên nhiều điện thoại Galaxy là Samsung DeX, công nghệ cho phép kết nối điện thoại với màn hình ngoài để sử dụng giao diện tương tự máy tính để bàn.

Khi kết hợp với bàn phím và chuột Bluetooth, điện thoại có thể xử lý các tác vụ như soạn thảo văn bản, chỉnh sửa tài liệu, quản lý file hoặc duyệt web trên màn hình lớn. Tính năng này đặc biệt hữu ích với người thường xuyên làm việc di động hoặc muốn giảm phụ thuộc vào laptop trong những tác vụ cơ bản.

Bút S Pen hỗ trợ ghi chú và sáng tạo

Một lợi thế khác của một số dòng Galaxy cao cấp là bút Samsung S Pen. Khác với các bút cảm ứng thông thường, S Pen sử dụng công nghệ của Wacom, mang lại độ chính xác cao và phản hồi tốt khi viết hoặc vẽ.

Bút S Pen cho phép ghi chú nhanh, đánh dấu tài liệu, chuyển chữ viết tay thành văn bản hoặc thao tác trong nhiều ứng dụng sáng tạo. Trong khi đó, hệ sinh thái của Apple hiện chỉ hỗ trợ Apple Pencil trên iPad mà chưa cung cấp giải pháp tương tự cho iPhone.

Khả năng đa nhiệm linh hoạt

Điện thoại Galaxy cũng nổi bật với các công cụ đa nhiệm, cho phép người dùng có thể chia màn hình để chạy hai ứng dụng cùng lúc, mở ứng dụng dưới dạng cửa sổ nổi hoặc truy cập nhanh các ứng dụng thường dùng thông qua bảng điều khiển cạnh.

Những tính năng này giúp xử lý công việc nhanh hơn, chẳng hạn vừa xem tài liệu vừa trả lời email hoặc vừa xem video vừa ghi chú.

Tìm kiếm trực tiếp ngay trên màn hình

Một tính năng mới xuất hiện trên nhiều thiết bị Android là Circle to Search hiện cũng có mặt trên một số mẫu điện thoại Galaxy. Đây là công cụ cho phép người dùng khoanh tròn bất kỳ nội dung nào đang hiển thị trên màn hình để tìm kiếm thông tin liên quan ngay lập tức thông qua Google.

Circle to Search đặc biệt hữu ích khi người dùng muốn tìm nhanh sản phẩm, địa điểm hoặc thông tin xuất hiện trong hình ảnh hay video.

Thiết kế điện thoại gập mở rộng không gian làm việc

Samsung cũng là hãng tiên phong trong phân khúc điện thoại màn hình gập, với các thiết bị như Galaxy Z Fold6 có thể hoạt động như một chiếc điện thoại thông thường khi gập lại, nhưng mở ra sẽ cung cấp màn hình lớn gần tương đương máy tính bảng.

Không gian hiển thị rộng hơn giúp đọc tài liệu, chỉnh sửa nội dung hoặc xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc thuận tiện hơn, đặc biệt với người thường xuyên làm việc trên thiết bị di động.

Xét về tổng thể, iPhone vẫn có thế mạnh về hệ sinh thái ứng dụng và phụ kiện. Tuy nhiên, điện thoại Galaxy lại thu hút người dùng nhờ các tính năng linh hoạt, khả năng tùy biến cao và nhiều công cụ hỗ trợ làm việc trực tiếp trên điện thoại. Với những ai cần một thiết bị vừa để giải trí vừa phục vụ công việc, dòng Galaxy là lựa chọn đáng cân nhắc.