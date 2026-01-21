Fan công nghệ nên chờ iPhone 18 Pro hay Galaxy S26?

Mỗi năm đều có cuộc đối đầu giữa iPhone và Galaxy và năm 2026 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lần này mọi thứ có thể khác đi một chút. Nếu các báo cáo chính xác, Apple có thể thay đổi lịch trình ra mắt điện thoại của mình bằng cách ra mắt theo từng đợt, năm nay, iPhone 18 Pro sẽ cạnh tranh với Galaxy S26 của Samsung.

Ảnh concept iPhone 18 Pro và concept Galaxy S26.

Chắc chắn, chiếc Galaxy S26 tiêu chuẩn ​​sẽ rẻ hơn iPhone 18 Pro, ngay cả khi giá điện thoại thông minh đang biến động mạnh. Nhưng điện thoại của Apple cũng hấp dẫn hơn nhiều, khiến khoảng cách giá không còn quá quan trọng.

Cùng đi vào so sánh sớm giữa iPhone 18 Pro và Galaxy S26, tiết lộ cách Apple và Samsung đang chiếm lĩnh thị phần của mình.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Nếu Samsung tiếp tục theo kịch bản của vài năm qua, sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng Hai, Galaxy S26 sẽ ra mắt vào tháng Ba.

Do đó, Samsung vẫn có lợi thế hơn so với Apple. Năm nay, các báo cáo cho rằng Apple sẽ chỉ phát hành các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào mùa thu.

Ảnh concept Galaxy S26.

Nếu cả hai công ty giữ nguyên giá như thế hệ hiện tại, Galaxy S26 sẽ có giá thấp hơn iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, cả Samsung và Apple đều có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững mức giá cũ. Nhu cầu về RAM tăng vọt sẽ ảnh hưởng đến giá bán của các nhà sản xuất smartphone.

Thiết kế và màn hình

Những thay đổi về thiết kế trên hai điện thoại sẽ chỉ là những thay đổi nhỏ. Hình ảnh rò rỉ về Galaxy S26 cho thấy chúng rất giống Galaxy S25. Trong khi đó, Apple đã thực hiện một thay đổi lớn về thiết kế cho iPhone 17 Pro vào mùa thu năm ngoái với cụm camera trải dài ở nửa trên của điện thoại. Chúng ta có thể kỳ vọng iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục với diện mạo mới này.

Các màu dự kiến của iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, một báo cáo cho rằng iPhone 18 Pro sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến Face ID dưới màn hình với camera "đục lỗ" hoặc khu vực Dynamic Island sẽ nhỏ hơn.

Có tin đồn cho hay, màn hình của Galaxy S26 sẽ lớn hơn một chút so với màn hình 6,2 inch hiện tại. Dự kiến, Galaxy S26 sẽ có màn hình 6,3 inch, tương đương với kích thước của iPhone 17 và iPhone 17 Pro và có lẽ cả iPhone 18 Pro.

Một báo cáo cho hay, Samsung sẽ sử dụng cùng loại màn hình trên Galaxy S26 như bản tiền nhiệm. Ngược lại, iPhone 18 Pro sẽ có màn hình tốt hơn với những nâng cấp dành riêng cho iPhone Pro.

So sánh camera

Samsung là một trong số ít nhà sản xuất điện thoại tích hợp camera tele chuyên dụng trên flagship tầm trung của mình. Ngược lại, người dùng sẽ phải mua iPhone Pro mới có thể tận hưởng tính năng đó. Vì vậy, các điện thoại này sẽ ngang nhau về khả năng chụp ảnh zoom.

Thông số kỹ thuật bị rò rỉ cho thấy Galaxy S26 có cùng camera chính 50MP, camera siêu rộng 12MP và ống kính zoom 10MP như Galaxy S25.

Ngược lại, iPhone 18 Pro sẽ có camera chính với khẩu độ thay đổi. Điều này sẽ cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng thu vào dựa trên các điều kiện khác nhau, giúp các nhiếp ảnh gia kiểm soát tốt hơn bức ảnh của mình.

So sánh hiệu năng giữa iPhone 18 Pro và Samsung Galaxy S26

Dự kiến, Galaxy S26 sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip mới nhất của Qualcomm, đã được chứng minh là một con chip mạnh mẽ dựa trên cả các bài kiểm tra hiệu năng trên OnePlus 15. Ngoài ra, sản phẩm còn có phiên bản chip Exynos 2600.

Exynos 2600 sẽ cung cấp sức mạnh cho Galaxy S26.

Đáng chú ý, Exynos 2600 được sản xuất bằng quy trình 2nm Gate-All-Around (GAA), sẽ mang lại những cải tiến lớn hơn về cả hiệu năng và tiết kiệm năng lượng so với chip 3nm.

Trong khi đó, chiếc iPhone 18 Pro sẽ được trang bị chip A20 Pro. Và chip này cũng sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm để mang lại hiệu năng tốt hơn.

Thời lượng pin và sạc

Dự kiến, Galaxy S26 có thể sử dụng pin 4.300 mAh, lớn hơn một chút so với pin 4.000 mAh bên trong Galaxy S25. Cùng với chip được nâng cấp, điện thoại sẽ được cải thiện thời lượng pin.

Nhờ chip A20 Pro, thời lượng pin của iPhone 18 Pro sẽ được cải thiện.

Tuy nhiên, Galaxy S26 dự kiến ​​vẫn giữ nguyên ở mức sạc 25W. Con số này thấp hơn iPhone 17 Pro, vốn cung cấp sạc có dây 35W - cũng sẽ áp dụng trên iPhone 18 Pro.

Phần mềm

Theo đúng kế hoạch, phần mềm iOS 27 sẽ ra mắt vào mùa thu, được Apple bổ sung nhiều tính năng.

Ảnh concept Galaxy S26.

Trong khi đó, Galaxy S26 sẽ giới thiệu thêm nhiều tính năng AI mới. Tuy nhiên, việc thiếu những thay đổi phần cứng lớn trên các mẫu Galaxy S26 năm nay cho thấy nhà sản xuất điện thoại đang dồn hết tâm huyết vào trí tuệ nhân tạo để thu hút người dùng nâng cấp.

Triển vọng

Chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể thấy iPhone 18 Pro và Galaxy S26 được bán ra. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về 2 flagship này trong thời gian tới. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy cả hai điện thoại sẽ là một cuộc cạnh tranh khá gay gắt.