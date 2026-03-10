Realme Note 80 ra mắt: Pin 6.300 mAh, màn 90Hz, giá chưa đến 3 triệu đồng

Realme vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone giá rẻ Note 80 tại nhiều thị trường Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Indonesia và Philippines. Được xem là phiên bản nâng cấp từ Narzo 80 Lite 4G, Note 80 thu hút sự chú ý với màn hình LCD 6.74 inch, độ phân giải HD+.

Màn hình của Realme Note 80 có tần số quét 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz, cùng độ sáng tối đa 563 nits, đủ để sử dụng trong các tác vụ ngoài trời cơ bản.

Về cấu hình, Note 80 được trang bị chip Unisoc T7250 tám nhân, kết hợp với 4GB RAM và hai tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 64GB hoặc 128GB. Camera sau 8MP hỗ trợ quay video 1080p và camera selfie 5MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Điểm nổi bật của Realme Note 80 là viên pin dung lượng lớn 6.300 mAh, hỗ trợ sạc 15W. Đặc biệt, Realme tự tin khẳng định viên pin này vẫn duy trì được ít nhất 80% độ bền sau 4 năm sử dụng.

Thiết kế của máy đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H, với bộ khung ArmorShell, cho phép máy chịu được những cú rơi từ độ cao 1.8 mét và chống bụi, nước theo tiêu chuẩn IP54. Mặc dù sở hữu viên pin lớn và khung vỏ bền bỉ, Note 80 vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng 7.94mm và trọng lượng 197g.

Realme Note 80 chỉ hỗ trợ mạng 4G và chạy trên hệ điều hành Android 15, với mức giá khởi điểm hấp dẫn 3.599 baht (khoảng 2,9 triệu đồng) tùy từng thị trường.