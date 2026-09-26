Đừng bỏ phí cổng USB trên màn hình máy tính

Một số màn hình, như LG Smart Monitor Swing, được trang bị hệ điều hành tích hợp, cho phép người dùng sử dụng như một thiết bị hoàn chỉnh mà không cần kết nối với máy tính. Đặc biệt, nhiều màn hình còn có chức năng KVM, cho phép sử dụng một bộ bàn phím, chuột và màn hình duy nhất cho nhiều máy tính.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của hầu hết màn hình hiện đại là các cổng USB tích hợp. Các cổng này hoạt động tương tự như một hub USB, giúp người dùng dễ dàng kết nối nhiều thiết bị ngoại vi mà không làm tắc nghẽn các cổng USB của máy tính. Đây là điều đặc biệt hữu ích cho những ai sử dụng laptop với số lượng cổng hạn chế.

Dưới đây là một số ứng dụng hữu ích của các cổng USB trên màn hình:

Kết nối thiết bị ngoại vi và ổ lưu trữ

Các cổng USB trên màn hình cho phép kết nối bàn phím, chuột, tay cầm chơi game và webcam mà không làm tắc nghẽn cổng USB của máy tính. Tùy thuộc vào số lượng cổng có sẵn, người dùng có thể kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.

Ngoài ra, ổ flash USB, ổ cứng ngoài và SSD cũng có thể được kết nối với màn hình máy tính, nhưng cần lưu ý đến tốc độ truyền dữ liệu. Nếu màn hình chỉ có cổng USB 2.0, tốc độ truyền dữ liệu sẽ bị giới hạn ở mức 480 Mbps. Tuy nhiên, hầu hết màn hình hiện nay đều trang bị cổng USB 3.2 Gen 1 hoặc USB 5Gbps, với một số mẫu cao cấp còn có cổng USB 3.2 Gen 2 hoặc USB 10Gbps.

Sạc thiết bị di động

Cổng USB trên màn hình cũng có thể được sử dụng để sạc các thiết bị di động. Tùy thuộc vào loại cổng, tốc độ sạc có thể khác nhau. Các cổng USB-A thường cung cấp công suất từ 4,5W đến 7,5W, đủ để sạc các phụ kiện như tai nghe không dây.

Đối với cổng USB-C ngày càng phổ biến trên các màn hình mới, tốc độ sạc có thể nhanh hơn nhiều, với một số màn hình như Dell U4025QW cung cấp lên đến 140W, đủ để sạc đầy pin cho laptop.

Tối ưu hóa kết nối màn hình

Một lợi ích khác của việc có cổng USB-C trên màn hình là khả năng thiết lập kết nối cáp đơn giữa máy tính xách tay và màn hình. Điều này không chỉ giúp truyền dữ liệu và tín hiệu video mà còn sạc pin cho máy tính xách tay, giúp bàn làm việc trở nên gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, để tận dụng tính năng này, cả màn hình và máy tính xách tay cần hỗ trợ chế độ DisplayPort (DP) Alt Mode và cấp nguồn qua cổng USB-C. Hiện nay, nhiều máy tính xách tay và màn hình hiện đại đã tích hợp những tính năng này. Ví dụ, tất cả các mẫu MacBook mới đều có cổng Thunderbolt, cho phép truyền video và dữ liệu đồng thời. Với cáp USB-C, người dùng chỉ cần kết nối màn hình với máy tính xách tay và cắm vào ổ điện, màn hình sẽ tự động cung cấp nguồn cho máy tính xách tay và nhận tín hiệu video.

Tóm lại, màn hình máy tính hiện đại không chỉ là công cụ hiển thị mà còn là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa không gian làm việc và nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị.