Giải mã hiện tượng Windows 11 luôn "ngốn" RAM dù không mở nhiều ứng dụng

Khi mở Task Manager trên Windows 11, nhiều người dùng bất ngờ khi thấy máy tính sử dụng hơn 50%, thậm chí gần 100% bộ nhớ RAM dù không chạy nhiều ứng dụng nặng. Tuy nhiên, dù RAM 16 GB là mức tiêu chuẩn hiện nay, việc hệ thống chiếm dụng gần hết tài nguyên không đồng nghĩa với việc dung lượng bộ nhớ đã cạn kiệt, mà xuất phát từ cơ chế vận hành của Windows hiện đại.

Windows 11 “ngốn” gần hết RAM của máy tính.

Các phiên bản Windows mới coi RAM là tài nguyên cần được tận dụng tối đa thay vì cất giữ, bởi bộ nhớ chưa dùng đến sẽ trở nên lãng phí. Thông qua tiến trình SysMain (trước đây là SuperFetch), hệ điều hành sẽ ghi nhận thói quen sử dụng để nạp trước các ứng dụng và tệp tin hay dùng vào bộ nhớ đệm, giúp tốc độ mở phần mềm nhanh hơn nhiều so với việc tải từ ổ cứng.

Để theo dõi chính xác, người dùng có thể mở Task Manager, chọn mục Memory trong phần Performance và theo dõi thông số "Available" thay vì phần "In use". Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm vẫn được tính là khả dụng vì hệ điều hành có thể lập tức giải phóng và thu hồi khi có tác vụ mới cần dung lượng.

Tình trạng "ngốn" RAM chỉ trở thành sự cố khi máy tính chạy chậm rõ rệt, ứng dụng bị văng hoặc xuất hiện cảnh báo thiếu bộ nhớ. Khi đó, người dùng nên kiểm tra tab Processes để đóng các ứng dụng nặng, tắt các phần mềm khởi động cùng hệ thống hoặc khởi động lại máy để xử lý hiện tượng rò rỉ bộ nhớ.

Giao diện hiển thị mức tiêu thụ RAM của Windows 11.

Người dùng cũng được khuyến cáo không nên sử dụng các phần mềm dọn RAM của bên thứ ba, vì việc ép dữ liệu chuyển sang tệp hoán đổi trên ổ cứng sẽ khiến máy chạy chậm hơn. Tương tự, thao tác tắt tiến trình SysMain trong mục dịch vụ cũng không được khuyến khích, trừ trường hợp các dòng PC cũ chạy ổ cứng cơ HDD bị ì ạch do liên tục nạp dữ liệu.

Với các thiết bị hiện chỉ có RAM 8 GB hoặc ít hơn, giải pháp căn bản nhất là nâng cấp lên 16 GB hoặc cao hơn dù chi phí linh kiện hiện tại tương đối đắt đỏ. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh một số thiết lập hệ thống phù hợp cũng giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm tổng thể trên máy tính Windows 11.