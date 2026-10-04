Nữ TikToker kể chuyện "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia bất ngờ bị khóa livestream

Nữ TikToker Trung Quốc 20 tuổi Ngô Trân Trân (Umi) từng được phát hiện trong tình trạng đầu xù tóc rối, cơ thể lấm lem bùn đất, hai chân bị gãy khi lang thang trên đường phố Campuchia hồi đầu năm. Sau khi được gia đình đưa về nước, cô gần như không chia sẻ về những chuyện đã xảy ra. Mới đây, Umi lần đầu lên livestream kể lại trải nghiệm tại Campuchia trên Douyin (TikTok Trung Quốc) nhưng buổi phát sóng bất ngờ bị sập sau khoảng 30 phút. Ngày hôm sau, hai tài khoản Douyin của cô cũng bị khóa.

Được biết, sau khi trở về Trung Quốc vào tháng 1, Umi tiếp tục công việc livestream. Cô đăng video và bán hàng trên Douyin nhưng liên tục né tránh các câu hỏi liên quan đến thời gian ở Campuchia.

Nữ TikToker nhiều lần nói sẽ chia sẻ vào thời điểm thích hợp, đồng thời thừa nhận bản thân “rất hối hận”, nhưng không tiết lộ cụ thể những gì đã xảy ra.

Cô quyết định chia sẻ những gì xảy ra ở Campuchia lúc mình bị lừa sang.

Theo tờ Mirror, tối 2/10, Umi bất ngờ mở livestream với chủ đề “Câu chuyện hỗn loạn ở Campuchia”, lần đầu kể lại một phần trải nghiệm của mình.

Trong buổi phát sóng, Umi cho biết cô bị một người phụ nữ quen biết dụ ra nước ngoài bằng lời hứa về "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, sau khi đến Campuchia, hộ chiếu của cô bị giữ khiến việc đi lại bị hạn chế.

Umi cũng kể rằng cô từng bị sắp xếp làm một công việc mà cô gọi là “công việc bàn phím”. Dân mạng đoán công việc này có liên quan đến hoạt động của các đường dây lừa đảo, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

“Tôi bị người phụ nữ đó lừa. Cô ta vẫn chưa bị bắt”, Umi nói trong livestream.

Nữ TikToker không tiết lộ thêm nhiều chi tiết vì cho rằng vụ việc có những nội dung nhạy cảm. Buổi livestream thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau khi bắt đầu, chương trình bất ngờ bị gián đoạn và màn hình hiển thị thông báo “Phòng đã đóng”.

Đáng chú ý, ngày hôm sau, cả hai tài khoản Douyin của Umi đều bị khóa. Việc livestream bị dừng giữa chừng, sau đó các tài khoản của cô bị khóa khiến câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến buổi livestream bị sập cũng như lý do hai tài khoản Douyin của Umi bị khóa.