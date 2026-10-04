Vì sao khởi động lại điện thoại giúp "khóa chặt" dữ liệu nhạy cảm?

Điện thoại thông minh chứa đựng nhiều thông tin cá nhân riêng tư từ cuộc trò chuyện, dữ liệu đăng nhập đến hình ảnh, nhưng các tính năng mở khóa tiện lợi như quét vân tay và nhận diện khuôn mặt lại tiềm ẩn rủi ro bị người khác xâm nhập.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thao tác tắt nguồn hoặc khởi động lại máy sẽ kích hoạt trạng thái BFU (Before First Unlock - trước lần mở khóa đầu tiên). Tại trạng thái này, mọi tệp tin đều được duy trì mã hóa nghiêm ngặt và chỉ chuyển sang trạng thái AFU (After First Unlock) để cho phép truy cập sau khi nhập mật mã.

Khởi động lại giúp dữ liệu bên trong điện thoại an toàn hơn.

Cơ chế BFU vốn đã được tích hợp mặc định trên các hệ điều hành kể từ phiên bản iOS 8 và Android 7.0 (Nougat) trở về sau. Trên các thế hệ phần mềm mới, thiết bị thậm chí còn tự động khởi động lại để kích hoạt trạng thái BFU nếu không được tắt nguồn sau một chu kỳ nhất định, cụ thể là sau 96 giờ đối với iPhone hoặc sau 72 giờ không hoạt động trên Android.

Khi điện thoại đang ở trạng thái BFU, bất kỳ hành vi trích xuất dữ liệu nào cũng chỉ có thể tiếp cận lượng thông tin rất hạn chế như thông số thiết bị, thông báo hệ thống gần đây cùng các cuộc gọi và tin nhắn đến. Để cơ chế này phát huy hiệu quả, người dùng cần thiết lập mã PIN 4 hoặc 6 chữ số, mật khẩu kết hợp chữ và số hoặc hình vẽ mở khóa khó đoán, đồng thời chủ động cập nhật mật khẩu định kỳ.

Hành động tắt nguồn hoặc khởi động lại máy trước khi bàn giao thiết bị được xem là giải pháp an toàn trong tình huống bị kẻ gian ép buộc mở khóa hoặc cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Đáng chú ý, một phán quyết năm 2019 của tòa án Mỹ tại California từng khẳng định cảnh sát không thể ép buộc công dân tiết lộ mật mã vì điều này được Tu chính án thứ năm bảo vệ.

Giao diện khởi động lại của iPhone.

Nhờ lớp bảo vệ của BFU, thiết bị không thể bị mở khóa bằng vân tay nếu người dùng không chủ động nhập mật khẩu. Dẫu vậy, người dùng vẫn cần lưu ý kiểm tra quan điểm pháp lý cụ thể tại địa phương mình sinh sống liên quan đến nghĩa vụ cung cấp mật mã thiết bị cho đại diện thực thi pháp luật.