LG công bố màn hình di động StanbyME 2 Max độ phân giải 4K, có pin 4,5 giờ

So với thế hệ tiền nhiệm, StanbyME 2 Max được nâng cấp về chất lượng hiển thị với màn hình mở rộng lên 32 inch cùng độ phân giải 4K UHD. Thiết bị tích hợp công nghệ Dolby Vision để tinh chỉnh độ sáng, độ tương phản và sắc màu theo từng khung hình. Bên cạnh đó, công nghệ Dolby Atmos tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều khi xem phim, thể thao hoặc các nội dung giải trí khác.

StandbyME 2 Max.

StanbyME 2 Max có thể di chuyển theo người dùng đến nhiều không gian khác nhau từ phòng khách, nhà bếp hay phòng ngủ nhờ chân đế tích hợp bánh xe. Màn hình có thể tháo rời và kết hợp cùng các phụ kiện đi kèm như ốp lưng, dây treo để tùy biến để bàn, treo tường hoặc sử dụng độc lập.

Khả năng chuyển đổi giữa chế độ ngang (tối ưu cho phim ảnh, thể thao hay nội dung trình chiếu) và chế độ dọc (phù hợp với video ngắn, mạng xã hội, trình duyệt web) giúp thiết bị thích ứng với thói quen tiêu thụ nội dung tùy từng hoàn cảnh.

Năm nay, LG còn nâng cấp dung lượng pin cho StanbyME 2 Max, cho phép xem video liên tục tới 4,5 giờ mà không cần cắm điện, phù hợp cho cả sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời. Thiết bị hỗ trợ sạc qua dock trên chân đế hoặc trực tiếp bằng cổng USB-C trên màn hình.

Người dùng có thể tương tác với thiết bị qua nhiều cách khác nhau: Chạm trực tiếp lên màn hình, dùng điều khiển từ xa hoặc ra lệnh bằng giọng nói. Giao diện webOS được thiết kế để thao tác điều hướng và tìm kiếm nội dung.

Hoạt động trên nền tảng webOS, thiết bị tích hợp sẵn các dịch vụ OTT phổ biến cùng nền tảng dịch vụ nội dung miễn phí LG Channels, đồng thời hỗ trợ kết nối qua AirPlay, Google Cast, Apple HomeKit và cổng HDMI. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nền tảng nghệ thuật LG Gallery+ có mặt trên dòng StanbyME, cung cấp hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật.

StanbyME 2 Max còn đáp ứng nhu cầu làm việc của người dùng từ việc làm màn hình phụ qua kết nối USB-C, tham gia họp trực tuyến với Smart Cam, cho đến hỗ trợ học tập, làm việc, chơi game hay tập luyện thể thao tại nhà. Khả năng kết nối linh hoạt giúp thiết bị thích ứng với nhiều kịch bản sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, StanbyME 2 Max sở hữu bộ xử lý Alpha 8 AI Gen 3, ứng dụng thuật toán AI để tối ưu chất lượng hiển thị lẫn âm thanh theo từng loại nội dung.

Cụ thể, AI Picture Pro nhận diện nội dung theo chủ thể và nhân tố quan trọng trong khung hình để tăng cường độ sâu, độ chi tiết và tái tạo hình ảnh. AI Super Upscaling xử lý kết cấu và đường nét, giúp nâng cao chất lượng các nội dung có độ phân giải thấp. AI Sound Pro phân tích nội dung đang phát để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm kỹ thuật số 11.1.2 kênh thông qua hệ thống loa tích hợp.

LG StanbyME 2 Max có giá tham khảo dưới 37 triệu đồng.