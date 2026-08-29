Màn hình gaming đầu tiên trên thế giới có tần số quét 1.000Hz

Lần đầu tiên trên thế giới có màn hình gaming 1.000Hz.

UltraGear 25G590B

Với kích thước 24,5 inch độ phân giải Full HD, màn hình UltraGear 25G590B được thiết kế dành riêng cho các vận động viên eSports chuyên nghiệp và những game thủ đòi hỏi tốc độ phản xạ cao nhất. Đây là màn hình gaming đầu tiên trên thế giới sở hữu tần số quét gốc (Native) đạt mức 1.000Hz ở độ phân giải Full HD.

Thiết bị được trang bị công nghệ MBR Pro và đạt chứng nhận ClearMR trên 21.000, sử dụng tấm nền IPS với góc nhìn rộng, đạt chứng nhận an toàn bảo vệ mắt (Eye-Safe). Thiết kế chân đế được làm tối giản, nhỏ gọn, giúp game thủ tối ưu cho không gian thi đấu.

UltraGear 39/34GX90SB-W

LG UltraGear 39/34GX90SB-W sở hữu thiết kế cong 800R. Tấm nền OLED 240Hz với độ phân giải WQHD (3.440 x 1.440 pixels), thời gian phản hồi 0,03ms (GtG) cùng viền màn hình siêu mỏng hỗ trợ game thủ duy trì sự tập trung và kiểm soát bản đồ chiến thuật.

Nhờ trang bị bộ xử lý Alpha AI 8 thế hệ thứ 3 và nền tảng webOS 26 tích hợp sẵn, 39/34GX90SB-W có thể biến thành một trung tâm giải trí độc lập mà không cần kết nối với máy tính hay thiết bị ngoại vi. Người dùng có thể trực tiếp truy cập các ứng dụng, dịch vụ giải trí và nền tảng "đám mây". Hệ điều hành webOS 26 còn mang đến các tính năng như AI Picture Pro và AI Sound Pro.

Bên cạnh đó, thiết bị được trang bị hệ thống loa kép 7W x 2, điều khiển từ xa và tính năng LG Switch. Các cổng kết nối bao gồm DisplayPort 1.4, hai cổng HDMI 2.1 và cổng USB-C hỗ trợ sạc PD 65W.

UltraGear evo AI 45/39GX950B-B

Mẫu màn hình LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B được trang bị tấm nền WUHD (5.120 x 2.160 pixels), kết hợp công nghệ OLED RGB Tandem thế hệ thứ 4, mật độ điểm ảnh 142 ppi, độ cong 800R cùng thiết kế viền siêu mỏng bốn cạnh. Sản phẩm đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500, sở hữu độ phủ màu DCI-P3 99,5% (thông số điển hình) và độ sai lệch màu Delta E<2.

Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là công nghệ Dual-Mode, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa độ phân giải WUHD ở tần số quét 165Hz và WFHD ở tần số quét lên đến 330Hz, cùng thời gian phản hồi siêu tốc chỉ 0,03ms (GtG). Màn hình tương thích với NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro và HDMI 2.1 VRR (Adaptive Sync).

UltraGear evo AI được tích hợp LG AI với các tính năng: AI Upscaling, AI Scene Optimization và AI Sound. Cụ thể, AI Upscaling giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh từ các nguồn phát có độ phân giải thấp, AI Scene Optimization phân tích và tinh chỉnh hình ảnh theo từng bối cảnh. Song song đó, AI Sound làm nổi bật lời thoại và các chi tiết quan trọng trong trận đấu.

Về kết nối, thiết bị sở hữu chuẩn DisplayPort 2.1 (UHBR20), hai cổng HDMI 2.1 và một cổng USB-C hỗ trợ sạc PD lên đến 90W.

Các sản phẩm màn hình LG UltraGear có giá tham khảo như sau:

- UltraGear 25G590B: Khoảng 25 triệu đồng.

- UltraGear AI 34GX90SB-W: Khoảng 35 đồng.

- UltraGear AI 39GX90SB-W: Khoảng 38 đồng.

- UltraGear evo AI 39GX950B-B: Khoảng 44 đồng.

- UltraGear evo AI 45GX950B-B: Khoảng 52 đồng.