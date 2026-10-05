Windows 11 26H2 có thực sự tiết kiệm RAM?

Bản cập nhật mới nhất của Windows 11, phiên bản 26H2, đã chính thức được triển khai cho hàng triệu người dùng PC trên toàn cầu. Nhiều người dùng đã nhận xét rằng phiên bản này mang lại một số cải tiến về hiệu suất sử dụng bộ nhớ. Tuy nhiên, những người sở hữu hệ thống chỉ với 8 GB RAM có thể sẽ không nhận được những lợi ích này.

Một hệ thống RAM 8 GB đã tiêu hao đến 96%

Theo phản hồi từ cộng đồng trên Reddit, người dùng có tên “shutter_singh” cho biết mức sử dụng RAM của anh đã giảm 2 GB sau khi cài đặt bản cập nhật, nhưng điều này không thực sự có ý nghĩa lớn khi hệ thống của anh được trang bị 48 GB RAM. Ngược lại, một người dùng khác, “HenryDaGodzilla”, cho biết không thấy sự thay đổi nào về mức sử dụng RAM sau khi cập nhật, có thể do hệ thống chỉ có 8 GB RAM, chiếm tới 96% tổng bộ nhớ hệ thống.

Windows 11 26H2 chỉ ý nghĩa cho hệ thống có RAM lớn?

Trên X, người dùng @SoyITPro cũng chia sẻ rằng mức tiêu thụ RAM của anh đã giảm từ 9,1 GB xuống còn 7,5 GB sau khi cập nhật, nhưng anh cũng đang sử dụng 32 GB RAM, cho thấy bản cập nhật này dường như có lợi cho các hệ thống có dung lượng bộ nhớ lớn hơn.

Những phản hồi trên cho thấy Microsoft đang có những bước tiến trong việc tối ưu hóa Windows 11, nhưng công ty vẫn cần chú trọng hơn đến việc cải thiện hiệu suất cho các máy tính có 8 GB RAM. Đây là một thách thức không nhỏ, nhưng cần thiết để đảm bảo mọi người dùng đều có trải nghiệm mượt mà với hệ điều hành này.