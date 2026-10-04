Tình hình iPhone 18 Pro/Pro Max sau hơn 2 tuần mở bán tại Việt Nam

iPhone 18 Pro/Pro Max được bán ra tại Việt Nam từ ngày 18/9/2026, nhanh chóng "cháy hàng" ngay ngày đầu với các phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ burgundy và băng thanh.

Tới nay, sau hơn 2 tuần, theo thông tin cập nhật từ các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, hàng hóa vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường nhưng đã "dễ thở" hơn với các phiên bản dung lượng cao và màu đen ít được ưa chuộng.

iPhone 18 Pro Max màu băng thanh vẫn đang "cháy hàng" ở phiên bản 256GB và 512GB.

iPhone 18 Pro Max màu đỏ burgundy dù bị nhiều iFan chê nhưng cũng "cháy hàng" tương tự màu băng thanh.

Chẳng hạn tại TGDĐ - TopZone, FPT Shop - F.Studio by FPT và CellphoneS, tình trạng chung của ba AAR top đầu này là hết hàng với iPhone 18 Pro Max dung lượng 256GB với các màu đỏ burgundy, băng thanh và bạc, chỉ sẵn hàng với màu đen.

Tương tự, phiên bản 512GB của iPhone 18 Pro Max cũng chỉ sẵn hàng với màu đen, còn màu bạc thì tùy hệ thống. Song phiên bản 1TB và 2TB hiện sẵn hàng với mọi lựa chọn màu sắc tại ba AAR nói trên.

"iPhone 18 Pro Max các màu đỏ burgundy và băng thanh vẫn đang ưu tiên trả cọc. Dự kiến sau 20/10 hệ thống mới có thể sẵn hàng cho khách hàng mua mới", đại diện FPT Shop - F.Studio by FPT thông tin.

Hệ thống Minh Tuấn Mobile thì có chút khác biệt, ngoài "cháy hàng" iPhone 18 Pro Max các màu đỏ burgundy, băng thanh và bạc với dung lượng 256GB và 512GB, họ còn "cháy hàng" với cả phiên bản 1TB màu bạc và 2TB màu đỏ burgundy. Thực tế này có thể hiểu khi AAR này thường được các nghệ sĩ, KOLs tới đổi iPhone mới ngay trong đợt mở bán đầu tiên và họ thường chọn các phiên bản dung lượng cao.

"Tính đến thời điểm hiện tại, phiên bản iPhone 18 Pro Max 256GB vẫn đang khan hàng ở 3 trong 4 màu, gồm đỏ burgundy, băng thanh và bạc. Nguồn hàng hiện có chủ yếu được ưu tiên để hoàn tất các đơn đặt trước, vì vậy khách hàng có nhu cầu nhận máy ngay có thể cân nhắc đổi sang iPhone 18 Pro hoặc các phiên bản iPhone 18 Pro Max dung lượng cao hơn", đại diện hệ thống thông tin.

Cũng theo vị này, kể từ khi bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mở bán, lượng hàng mới vẫn liên tục được bổ sung và chuyển về hệ thống theo từng đợt. Tuy nhiên, số lượng máy được phân bổ trong mỗi đợt còn hạn chế và chưa đồng đều giữa các phiên bản, màu sắc, khiến nguồn cung chưa thể đáp ứng ngay toàn bộ nhu cầu mua sắm đang ở mức cao.

"Tình trạng khan hàng dự kiến sẽ còn diễn ra trong thời gian ngắn, tập trung chủ yếu ở iPhone 18 Pro Max 256GB với những màu đang được khách hàng quan tâm nhiều như đỏ burgundy và băng thanh. Minh Tuấn Mobile đang tích cực phối hợp với các nhà phân phối tại Việt Nam để tăng cường nguồn hàng, đồng thời ưu tiên đẩy nhanh tiến độ bàn giao các đơn đặt trước còn lại ngay khi có thêm hàng", vị đại diện nói thêm.

Trái ngược lại với iPhone 18 Pro Max đang "cháy hàng" nhiều phiên bản và màu sắc, iPhone 18 Pro hiện sẵn hàng với mọi phiên bản dung lượng và màu sắc ở các AAR khảo sát nói trên. Thậm chí, các hệ thống còn đang giảm giá tới 500.000 đồng cho iPhone 18 Pro ở một số phiên bản dung lượng và tùy chọn màu sắc.

Bảng giá niêm yết của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (triệu đồng) iPhone 18 Pro 256GB 38,99 512GB 45,49 1TB 58,49 2TB 77,99 iPhone 18 Pro Max 256GB 41,99 512GB 48,49 1TB 61,49 2TB 80,99

* Giá tham khảo trên Apple Online Store.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau ở các hệ thống.