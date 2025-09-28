Realme Watch 5 ra mắt: Pin 14 ngày, giá nhỉnh 2 triệu đồng

Theo GSMArena, thương hiệu Realme đã chính thức ra mắt mẫu đồng hồ thông minh mới mang tên Realme Watch 5, sau những thông tin rò rỉ vào đầu tháng. Sản phẩm này nổi bật với hai tính năng chính: thời lượng pin ấn tượng lên đến 14 ngày và màn hình AMOLED chữ nhật lớn 1.97 inch.

Realme Watch 5 ra mắt

Realme Watch 5 có thiết kế thể thao, từ mặt đồng hồ đến dây đeo mang hơi hướng chắc khoẻ, khá giống với Watch Ultra của Apple.

Màn hình AMOLED 1.97 inch của Realme Watch 5 có độ phân giải 390x450, tần số quét 60Hz và độ sáng tối đa 600 nit. Về tính năng, đồng hồ được trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết cho người dùng hiện đại, bao gồm GPS và GNSS độc lập, thanh toán NFC, cảm biến đo nhịp tim và SpO2. Ngoài ra, mẫu smartwatch này hỗ trợ 108 chế độ thể thao và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Đồng hồ trang bị các công cụ cần thiết cho người dùng hiện đại

Mặc dù đã được niêm yết trên website của realme và một số trang thương mại điện tử, Realme Watch 5 vẫn chưa thể đến tay người tiêu dùng ngay lập tức. Theo thông tin từ các trang bán lẻ tại Đức, thời gian giao hàng sớm nhất sẽ vào ngày 3/11, nghĩa là người dùng sẽ phải chờ thêm vài tuần nữa.

Sản phẩm hiện đã được niêm yết tại châu Âu với mức giá hấp dẫn chỉ 70 EUR (khoảng 2,1 triệu VNĐ).