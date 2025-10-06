Lưu lượng truy cập mạng 5G tại Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan, Trung Quốc

Mạng 5G Viettel vừa cán mốc 10 triệu người dùng và đang tiệm cận mục tiêu đạt 12 triệu người dùng ngay trong năm 2025. Số liệu từ nhà mạng này cũng cho thấy, lưu lượng bình quân hàng tháng mỗi khách hàng dùng data (DOU) 5G tăng gấp 2 lần so với thuê bao 4G.

So với Ấn Độ, sau khi thương mại hóa 5G, lưu lượng bình quân mỗi khách hàng dùng data (DOU) của nhà mạng Jio tăng gấp 3 lần. Còn ở Thái Lan, Trung Quốc, mức tiêu dùng dữ liệu toàn thị trường cũng tăng 1,5 lần. Hiện, chưa có báo cáo cụ thể tỷ lệ tăng sử dụng data 5G của toàn thị trường Việt Nam, nhưng lấy riêng con số x2 của Việt Nam so sánh, có thể thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, Thái Lan.

Trước đó, theo dữ liệu từ Counterpoint, trong quý I/2025, Viettel dẫn đầu với hơn 8 triệu người dùng 5G, theo sau là VNPT với 4 triệu và MobiFone với 2 triệu. Giờ đây với những dữ liệu mới nhất, có thể thấy chỉ sau 2 quý tiếp theo, riêng Viettel đã tăng thêm 2 triệu thuê bao 5G là một con số đáng kể.

Năm 2025, các nhà mạng sẽ lắp đặt ít nhất 55.000 trạm 5G.

Ngoài ra, việc phổ cập 5G quy mô lớn nhanh chóng định hình thói quen tiêu dùng dữ liệu. Khi 5G có vùng phủ đủ rộng, thiết bị phong phú và mức giá dễ tiếp cận, người dùng có xu hướng chuyển nhanh sang sử dụng data nhiều hơn (thông qua sử dụng video HD/4K, cloud gaming, XR), kéo DOU tăng gấp rưỡi đến gấp đôi chỉ sau vài năm.

Thương mại hóa 5G từ ngày 15/10/2024 với 6.500 trạm BTS phủ sóng rộng khắp các khu vực quan trọng, Viettel là nhà mạng triển khai công nghệ 5G độc lập (5G SA) đầu tiên tại Việt Nam, độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và tốc độ gấp 10 lần 4G, hỗ trợ các ứng dụng tiên tiến như xe tự lái và phẫu thuật từ xa.

Mục tiêu của Viettel là phủ sóng 5G đến 99% dân số vào năm 2030 với hàng chục nghìn trạm BTS mới ngay trong năm 2025, tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, khai thác tối đa tiềm năng của hạ tầng viễn thông và nền tảng số.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, Viettel sẽ triển khai thêm 22.000 trạm 5G, lũy kế sở hữu 29.000 trạm 5G, nhằm mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng mạng 5G. Số lượng trạm 5G khi đó sẽ gấp 3 lần số trạm Viettel tại thời điểm khai trương dịch vụ và gấp 2 lần toàn bộ số trạm 5G của tất cả các nhà mạng đang phục vụ tại Việt Nam (11.000 trạm) tính đến tháng 6/2025.

“Việc tăng trạm phát sóng 5G gấp hơn 4 lần (từ 6.500 trạm lên 29.000 trạm) giúp Viettel khẳng định vị trí số 1 về hạ tầng viễn thông tại Việt Nam. Khi hoàn thành, mạng 5G của Viettel sẽ phủ sóng tới 90% dân số Việt Nam, thay vì chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm, khu công nghiệp hay sân bay như hiện nay”, đại diện Viettel chia sẻ.