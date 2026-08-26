Người Việt chi 1,7 triệu USD cho Claude, 7,1 triệu USD cho ChatGPT

Theo bảng xếp hạng của Sensor Tower, đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường ứng dụng di động, ứng dụng Claude thu hút khoảng 0,79 triệu lượt tải trên App Store và Google Play tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm và đạt 0,47 triệu người dùng hàng tháng, đứng thứ 9 trong danh sách ứng dụng AI được tải và sử dụng nhiều tại Việt Nam.

Xét về doanh thu, Claude vươn lên thứ hai. Trong khi nửa đầu 2025, ứng dụng này chỉ đứng thứ 9 tại Việt Nam.

Chia sẻ với VnExpress, Donny Kristianto, Giám đốc cấp cao tại Sensor Tower, cho rằng người sử dụng Claude tại Việt Nam có xu hướng là nhóm có nhu cầu cao, đặc biệt là người dùng chuyên nghiệp, và chủ động đăng ký gói trả phí như Claude Pro. Việc chi tiêu cũng xuất phát từ việc "chạm ngưỡng giới hạn sử dụng hoặc khám phá ra các tính năng nâng cao".

"Nhờ đó, doanh thu trên mỗi người dùng cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường", Kristianto nói.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở Perplexity. Ứng dụng tìm kiếm bằng AI đứng thứ 14 về lượt tải tại Việt Nam với gần 230.000, nhưng đứng thứ 10 về doanh thu với hơn 184.00 USD.

Trong bảng xếp hạng, ChatGPT vẫn bỏ xa phần còn lại. Người dùng Việt chi cho ứng dụng 7,15 triệu USD trong nửa năm, bằng với số tiền họ bỏ ra cho tất cả ứng dụng AI còn lại. ChatGPT cũng đứng đầu về lượt tải với 11,26 triệu và có 20,39 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Gemini đứng thứ năm với 440.000 USD, dù đạt 5,64 triệu lượt tải và 9,21 triệu người sử dụng hàng tháng.

Sensor Tower chỉ thống kê doanh thu từ việc người dùng mua qua kho ứng dụng iOS và Android, không thể hiện doanh thu của toàn bộ những công cụ AI này tại Việt Nam. Tuy nhiên theo đơn vị này, số liệu cũng chỉ ra các ứng dụng có khả năng đem lại doanh thu vượt xa so với tỷ trọng về lượt tải, đồng thời cho thấy người làm công việc chuyên môn và nghiên cứu đang sẵn sàng và lựa chọn trả tiền cho AI nếu nhận thấy giá trị rõ ràng về năng suất.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tỷ trọng doanh thu trên người dùng của ứng dụng như ChatGPT, Gemini đến từ nhiều yếu tố, như cung cấp nhiều gói miễn phí, nên người dùng có thể sử dụng mà chưa mang lại doanh thu ngay lập tức. Ngoài ra, công cụ cho phép mua trên web hoặc qua bên thứ ba, khiến doanh thu không được ghi nhận trên kho ứng dụng. Chẳng hạn người dùng Google có thể được dùng Gemini cao cấp bằng cách mua gói lưu trữ Drive, hay sinh viên được ưu đãi giá rẻ.

Logo các ứng dụng AI Grok và ChatGPT, Claude trên điện thoại, tháng 3/2025. Ảnh: Lưu Quý

Theo báo cáo của Sensor Tower, thị trường AI Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng lượt tải sang khả năng tạo doanh thu. Số tiền người dùng chi cho ứng dụng AI tăng lần lượt 155%, 242% sau mỗi năm, từ 2023. Riêng quý 2/2026, người Việt bỏ ra 8,54 triệu USD cho ứng dụng AI, gần gấp đôi số tiền đã chi của cả năm 2024 (4,99 triệu USD).

Tuy vậy, mức chi tiêu trên mỗi lượt tải tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với thế giới. Trong quý II/2026, chỉ số doanh thu trên lượt tải (RPD) toàn cầu đạt 2,115 USD, gần gấp 5 lần Việt Nam. Theo chuyên gia của Sensor Tower, khoảng cách này cho thấy thị trường trong nước vẫn còn dư địa để tăng trưởng khi AI ngày càng được sử dụng trong công việc, sáng tạo nội dung và hoạt động chuyên môn.

Trên toàn cầu, Claude cũng đứng thứ hai về doanh thu ứng dụng AI tạo sinh nửa đầu năm, với 358,34 triệu USD, sau ChatGPT với khoảng 2,7 tỷ USD.