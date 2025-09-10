Apple ra mắt iPhone Air: Mỏng chỉ 5.6mm, camera đơn 48MP, chip A19 Pro

Ra mắt như một phần của dòng iPhone 17 mới, iPhone Air chiếm vị trí thứ tư trong danh sách. Sản phẩm này thay thế cho mẫu iPhone Plus trước đây.

Danh sách chính vẫn là bốn chiếc iPhone, với hai mẫu tiêu chuẩn và một cặp phiên bản Pro, và rất có thể sẽ có thêm iPhone 17e vào đầu năm 2026. Trong khi một phần của iPhone 17 sắp ra mắt, Apple đã quyết định sử dụng tên iPhone Air mà không có số.

Apple chính thức ra mắt iPhone Air

Mỏng và hào nhoáng

iPhone Air, như tên gọi của nó, là mẫu điện thoại mỏng nhất trong dòng sản phẩm của Apple. Với độ dày chỉ 5,6mm, iPhone Air mỏng hơn khoảng hai milimet so với iPhone 16 và iPhone 16 Plus mà nó thay thế. Để đạt được độ mỏng ấn tượng này, Apple đã sử dụng titan - một vật liệu trước đây chỉ có trong dòng sản phẩm Pro.

Ngoài ra, iPhone Air còn được trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2, giúp tăng cường khả năng chống phản chiếu, chống trầy xước và chống nứt gấp bốn lần so với mặt kính thông thường. Trong suốt thời gian qua, Apple đã nỗ lực thiết kế iPhone và các thiết bị di động như iPad với cảm giác như đang cầm một miếng kính. Với iPhone Air, có vẻ như Apple đã tiến rất gần đến việc hiện thực hóa ý tưởng này.

iPhone Air có độ dày 5.6 mm

Màn hình tuyệt vời

Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ, iPhone Air vẫn sở hữu kích thước lớn với màn hình OLED 6,5 inch. Màn hình này được trang bị tấm nền ProMotion, một tính năng trước đây chỉ có trên các mẫu Pro, cho phép tốc độ làm mới thích ứng lên đến 120Hz.

Đặc biệt, độ sáng tối đa của iPhone Air có thể đạt tới 3.000 nits, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và sắc nét.

iPhone Air sở hữu màn hình OLED 6,5 inch.

Trải nghiệm chip A19 Pro

iPhone Air mới được trang bị chip A19 Pro, tương tự như các mẫu iPhone 17 Pro khác. Đây là bộ vi xử lý nhanh nhất của Apple hiện có trên tất cả các mẫu iPhone, kết hợp với GPU năm lõi, bộ nhớ đệm động thế hệ thứ hai và công nghệ nén hình ảnh thống nhất.

Đặc biệt, khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đã được nâng cấp nhờ vào bộ tăng tốc thần kinh hoạt động trong từng lõi của GPU.

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, tương tự như các mẫu iPhone 17 Pro

Camera

iPhone Air, với thiết kế mỏng nhẹ, đã phải hy sinh một số tính năng, trong đó có camera. Khác với mẫu tiêu chuẩn có hai camera và mẫu Pro sở hữu ba camera, iPhone Air chỉ được trang bị một camera.

Cụ thể, camera sau của máy là camera Fusion 48 megapixel, với khả năng góc rộng nhưng không có camera Telephoto hay camera góc siêu rộng.

Dù chỉ có một camera, Apple vẫn khéo léo tích hợp hai "camera" trong ứng dụng Camera thông qua kỹ thuật cắt ảnh, cho phép tạo ra mức zoom quang 2x 12MP ảo. Tuy nhiên, camera trước của iPhone Air vẫn được trang bị cụm camera TrueDepth, với cảm biến 18MP mới và tính năng lập bản đồ độ sâu.

Máy còn hỗ trợ tính năng Center Stage, cho phép tự động điều chỉnh khung hình khi có nhiều người trong khung hình, đồng thời cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ chụp dọc và ngang mà không cần xoay máy.

iPhone Air chỉ được trang bị một camera Fusion 48 megapixel

Pin và kết nối

Thời lượng pin của sản phẩm mới từ Apple đã được cải thiện đáng kể, bất chấp những lo ngại về độ dày có thể ảnh hưởng đến dung lượng pin. Apple khẳng định rằng thiết bị này có thể hoạt động cả ngày, với khả năng phát video lên đến 40 giờ.

Kết nối được quản lý bởi hai chip, trong đó chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, trong khi modem C1X do Apple thiết kế có tốc độ nhanh gấp đôi so với phiên bản trước.

Đáng chú ý, iPhone Air không còn khe cắm thẻ SIM, thay vào đó, người dùng sẽ phải sử dụng eSIM, một công nghệ mà Apple đã áp dụng từ lâu. Việc loại bỏ khay SIM không chỉ giúp thiết bị mỏng hơn mà còn tạo ra nhiều không gian hơn cho pin.

iPhone Air có giá bán từ 31,99 triệu đồng cho phiên bản base 256GB, 38,49 triệu đồng cho phiên bản 512GB và 44,99 triệu đồng cho phiên bản 1TB. Sản phẩm có thể đặt hàng trước từ ngày 12/9 và sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 19/9.