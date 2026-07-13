Smartphone mới của Acer sở hữu thiết kế hiếm gặp trong phân khúc tầm trung

Sau một thời gian im lặng kể từ khi ra mắt hai mẫu điện thoại thông minh tại Ấn Độ vào năm ngoái, Acer Mobile LATAM đã âm thầm giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên Acer Sospiro A15. Chiếc điện thoại này nổi bật với thiết kế màn hình kép độc đáo, hệ điều hành Android 16 và camera 64 MP ở mặt sau.

Acer Sospiro A15 được trang bị màn hình IPS HD+ 6,67 inch với tần số quét 120Hz và thiết kế notch hình giọt nước. Điểm đặc biệt của thiết bị là màn hình TFT 1,88 inch ở mặt sau, cho phép hiển thị thông báo, điều khiển nhạc và hoạt động như một kính ngắm để chụp ảnh selfie bằng camera chính.

Về hiệu năng, smartphone này sử dụng chip Unisoc T615, không hỗ trợ kết nối 5G, kết hợp với 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Tuy nhiên, người dùng có thể mở rộng RAM ảo lên đến 14GB và bộ nhớ lưu trữ lên đến 1TB thông qua thẻ nhớ microSD. Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 và được trang bị viên pin 5.000mAh với khả năng sạc nhanh 18W.

Hệ thống camera của Acer Sospiro A15 bao gồm camera kép 64 MP tích hợp AI và đèn flash LED ở mặt sau, trong khi mặt trước là camera selfie 16 MP với đèn flash riêng ở mặt trước. Nhờ màn hình phía sau, người dùng có thể chụp ảnh selfie chất lượng cao hơn bằng camera chính.

Đối với khả năng kết nối, thiết bị hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, VoLTE, ViLTE, đài FM, cổng USB-C và jack cắm tai nghe 3.5mm. Ngoài ra, điện thoại đạt chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước bắn, hỗ trợ xác thực vân tay ở cạnh bên và mở khóa bằng khuôn mặt.

Acer Mobile LATAM đã niêm yết Sospiro A15 trên trang web chính thức, xác nhận rằng thiết bị sẽ được bán tại một số thị trường Mỹ Latinh, bao gồm cả Mexico. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa công bố giá bán hoặc thời gian mở bán. Mẫu smartphone này sẽ mang đến cho người dùng hai tùy chọn màu sắc: Naranja Vibrante (cam) và Azul Profundo (xanh dương).