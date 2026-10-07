Đừng vội tắt điều hòa khi trời mát, có một chế độ rất đáng dùng

Khi mùa thu đến, thời tiết tại các tỉnh miền bắc Việt Nam đã bắt đầu se lạnh và khiến người dân ít sử dụng điều hòa hơn. Tuy nhiên, trong những ngày thời tiết không quá nóng, không khí trong nhà có thể trở nên ngột ngạt. Lúc này, chế độ “luồng gió” (đảo gió và quạt gió) của điều hòa trở nên hữu ích.

Đừng quên chế độ luồng gió, hay quạt gió có trên điều hòa không khí.

Theo trang tin “Home Appliance Watch” của Nhật Bản, chế độ luồng gió hoạt động tương tự như quạt điện, sử dụng quạt bên trong để đưa không khí vào phòng. Khi không cần làm mát, chế độ này cho phép điều hòa hoạt động như một chiếc quạt, giúp giảm cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt, với vị trí lắp đặt cao, điều hòa có khả năng lưu thông không khí từ trên cao, và khi kết hợp với việc mở cửa sổ, nó có thể thông gió hiệu quả hơn.

Một chuyên gia thương hiệu điều hòa của Nhật Bản cho biết, chế độ luồng gió không chỉ giúp duy trì nhiệt độ mà còn giữ cho bên trong máy luôn khô ráo, giảm nguy cơ nấm mốc phát triển. Khi điều hòa hoạt động ở chế độ làm mát, hơi nước ngưng tụ có thể tạo ra độ ẩm bên trong máy.

Nếu độ ẩm này tồn đọng lâu, kết hợp với bụi bẩn, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc. Chế độ luồng gió không tạo ra hơi nước ngưng tụ, giúp làm khô bên trong máy. Người dùng có thể bật chế độ này sau khi tắt điều hòa hoặc trước khi chuyển mùa để giảm độ ẩm.

Về mức tiêu thụ điện năng, vị chuyên gia này cho rằng người dùng không cần lo lắng khi sử dụng chế độ luồng gió. Chế độ này không khởi động máy nén, do đó mức tiêu thụ điện năng thấp hơn nhiều so với chế độ làm mát thông thường. Thậm chí, theo vị chuyên gia này, mức tiêu thụ điện năng của chế độ luồng gió thực tế không khác biệt nhiều so với một chiếc quạt điện.

Với những lợi ích này, chế độ luồng gió của điều hòa thực sự là một giải pháp hiệu quả cho những ngày thu se lạnh tại Việt Nam.