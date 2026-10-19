iPhone Duo "cháy hàng", Apple đáng lo hơn đáng mừng

Việc iPhone Duo hết hàng chỉ vài giây sau khi mở đặt trước trên cửa hàng trực tuyến của Apple thoạt nhìn cho thấy sức hút lớn của mẫu iPhone gập đầu tiên. Tuy nhiên, theo PhoneArena, diễn biến này không đơn thuần phản ánh nhu cầu vượt nguồn cung mà còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng đầu cơ.

Khi lịch giao hàng bị đẩy sang năm sau và thiết bị xuất hiện trên thị trường thứ cấp với mức giá cao gấp nhiều lần giá bán lẻ, người mua có nhu cầu sử dụng thực tế đứng trước nguy cơ phải chờ đợi kéo dài hoặc trả thêm một khoản tiền lớn để sở hữu sản phẩm.

Hết hàng chỉ sau vài giây, người mua khó tiếp cận sản phẩm

iPhone Duo đã nhanh chóng "cháy hàng" trên cửa hàng trực tuyến của Apple gần như ngay sau khi chương trình đặt trước bắt đầu. Các hệ thống tự động cùng những người chuyên mua hàng để bán lại đã nhanh chóng chiếm phần lớn nguồn cung ban đầu, khiến khách hàng thông thường khó có cơ hội đặt mua thành công.

iPhone Duo cực hút khách.

Tình trạng này đặc biệt đáng chú ý bởi iPhone Duo là sản phẩm được người dùng chờ đợi trong nhiều năm. Với một mẫu điện thoại có thiết kế hoàn toàn mới trong danh mục iPhone, nhu cầu ban đầu vốn đã được dự đoán ở mức cao. Khi nguồn hàng hạn chế, việc mở bán trực tuyến có thể trở thành cuộc cạnh tranh về tốc độ đặt hàng thay vì tạo điều kiện tiếp cận công bằng cho người tiêu dùng.

Hệ quả dễ thấy là thời gian giao hàng dự kiến của nhiều đơn đặt mua thông thường bị lùi sang năm sau. Một số người vì thế chuyển sự chú ý sang các cửa hàng bán lẻ, hy vọng có thể mua máy trực tiếp khi sản phẩm lên kệ. Tuy nhiên, tác giả cũng đặt câu hỏi liệu nguồn hàng tại cửa hàng có đủ để đáp ứng nhu cầu hay sẽ tiếp tục bị những người mua gom chiếm lấy ngay trong những giờ đầu tiên.

Nếu kịch bản này xảy ra, người mua không chỉ mất thời gian chờ đợi mà còn khó chủ động kế hoạch đổi điện thoại. Những người cần thiết bị mới để phục vụ công việc hoặc muốn tận dụng sản phẩm ngay khi ra mắt sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục chờ hàng chính hãng và mua lại từ bên thứ ba với giá cao hơn.

Phản ứng của Apple chưa giải đáp được lo ngại về nguồn cung

Thay vì công khai giải thích chi tiết nguyên nhân khiến lượng máy sẵn có nhanh chóng cạn kiệt, Apple nhận định rằng nhu cầu dành cho iPhone Duo là “phi thường”. Công ty cũng khẳng định sẽ nỗ lực để đưa sản phẩm đến tay nhiều khách hàng hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách phản hồi này chưa giải quyết được điều người mua quan tâm nhất: khi nào họ có thể nhận máy và Apple sẽ làm gì để hạn chế tình trạng mua gom. Nhu cầu cao có thể là tín hiệu tích cực đối với nhà sản xuất nhưng không đồng nghĩa trải nghiệm mua hàng đã diễn ra thuận lợi.

iPhone Duo và tân CEO Apple.

Apple đáng lẽ phải chuẩn bị tốt hơn cho tình huống này bởi những cảnh báo về nguồn cung hạn chế đã xuất hiện từ trước khi tên gọi iPhone Duo được xác định. Nếu doanh nghiệp đã biết khả năng sản xuất trong giai đoạn đầu không đáp ứng đủ nhu cầu, việc xây dựng phương án phân phối và kiểm soát đơn hàng càng trở nên quan trọng.

Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng thiết bị được xuất xưởng. Các biện pháp như giới hạn số máy mỗi tài khoản, phát hiện đơn hàng có dấu hiệu tự động, kiểm soát giao dịch bất thường và phân bổ hàng minh bạch có thể giúp giảm lợi thế của những người mua gom. Đây là những hướng xử lý có thể cân nhắc dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách triển khai và quy mô nguồn cung.

Cùng với đó, 1 phần nguyên nhân là do Apple công bố sản phẩm trong khi nguồn hàng chưa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Việc ra mắt sớm có thể khiến khách hàng phải chờ nhiều tháng.

Giá bán quá cao, người mua nên cân nhắc chờ đợi

Một trong những hệ quả đáng lo ngại là iPhone Duo được rao bán trên các nền tảng như eBay với giá vượt 5.000 USD (khoảng 129,4 triệu đồng). Đây không phải giá niêm yết chính thức của Apple. Chênh lệch lớn cho thấy tình trạng thiếu hàng có thể tạo điều kiện để người bán tận dụng tâm lý muốn sở hữu sản phẩm sớm của fan hâm mộ.

Giá bán iPhone Duo tại Việt Nam là từ 64,99 triệu đồng cho bản 256GB.

Với người mua, việc trả thêm hàng nghìn USD chỉ để nhận máy trước người khác là quyết định cần cân nhắc kỹ. Ngoài chi phí cao, giao dịch qua bên bán lại còn có thể phát sinh rủi ro về nguồn gốc thiết bị, điều kiện bảo hành, chính sách đổi trả và khả năng hỗ trợ sau bán hàng. Người mua nên xác minh kỹ người bán, hóa đơn và tình trạng sản phẩm trước khi giao dịch, đặc biệt khi mức giá chênh lệch quá lớn so với giá chính thức.

Các chuyên gia công nghệ cũng khuyến nghị người dùng cần thận trọng với thế hệ iPhone màn hình gập đầu tiên. iPhone Duo có thiết kế gập mới nên những vấn đề liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm chỉ có thể được đánh giá đầy đủ hơn sau một thời gian sử dụng.